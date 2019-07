vor 24 Min.

Schloßfest: Spendentuch passt wie angegossen

Bäckermeister und Schloßfest-Urgestein Anton Göbel senior verteilt leckere Brote. Was es mit dieser Tradition auf sich hat.

Von Peter Abspacher

Herzog Georg von Bayern-Landshut, genannt der Reiche, ist nicht unbedingt als ein Fürst bekannt, der sich vor allem um die Speisung der Armen gekümmert hätte. Eher ließ er es sich selbst und seinen tausenden Gästen etwa bei der legendären Landshuter Fürstenhochzeit von 1475 gut gehen. Was sich der Herzog – im Gegensatz zu seinem Enkel Ottheinrich – auch wirklich leisten konnte.

Vielleicht trieb den reichen Herzog irgendwann doch sie Sorge um sein Seelenheil ein wenig um... Jedenfalls stiftete er 1495 die „Herzog-Georg-Spende“, die armen Kindern in Neuburg zugute kommen sollte. Und zwar vor dem Tor der Kirche St. Peter zu Neuburg, wie es in der alten Urkunde heißt.

Rahmfleck für die Kinder: Oberbürgermeister Bernhard Gmehling verteilt die leckeren Brote. Bild: Peter Abspacher

Am Sonntag fand wieder die Herzog-Georg-Spende statt

Exakt an diesem Ort ging am Sonntagabend wieder die Herzog-Georg-Spende über die Bühne. Die Ehre als Spender kam diesmal Bäckermeister Anton Göbel senior zu. Geleitet von Fanfaren und Fahnen, Oberbürgermeister Bernhard Gmehling mit Gattin Hermine, dem Marktvogt, dem Herold – der die Urkunde verlas – und anderen Schloßfest-Aktiven trug Göbel einen stattlichen Korb mit frisch gebackenen Rahmfleck-Schnitten zum Portal der derzeit eingerüsteten Pfarrkirche. Der kleine Platz konnte die vielen Aktiven kaum fassen, und gegenüber – auf der Mauer des Pfarrgartens – warteten schon Dutzende Kinder auf das, was gleich verteilt werden würde.

Gebacken hatte die Gaben Anton Göbel senior selbst, nicht ehrbare Bäckergesellen – wie es in der alten Urkunde steht. Auf Beschluss der „ehrsamen und weisen Bürgermeister“ kam er zu der Aufgabe, erwartungsfrohe Kinder und auch Erwachsene, die im Herzen Kinder geblieben sind, zu verköstigen, als Anerkennung für Göbels jahrzehntelangen Einsatz auf dem Schloßfest. Und auch als kleines Dankeschön für die doch erheblichen Umsätze, die auf diesem Fest gemacht werden, wenn nicht gerade die Hitze hungriges und durstiges Publikum fern hält.

Schloßfest: Das Spendentuch hat Hofschneider Wolfgang Hoffmann gefertigt

Als äußeres Zeichen der Ehrung bekam der Bäckermeister das elegant gestaltete, dreieckige Spendentuch angelegt, das wie angegossen um den Leib herum passte. Kein Wunder, war es doch vom Hofschneider Wolfgang Hoffmann gefertigt worden, der zum ganz harten Schloßfest-Kern zu zählen ist. Als OB Bernhard Gmehling mit dem großen Brotkorb ans Verteilen ging, griffen nicht nur die Kinder beherzt zu, binnen weniger Minuten war alles aufgegessen.

Eine kleine Auflage des Stifters Herzog Georg muss Anton Göbel nun beachten. Täglich „ein Pater Noster und ein Ave Maria“ beten. „Ich werd´mir Mühe geben“, sagte der Bäckermeister. Muss ja nicht in Latein sein.