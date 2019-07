vor 4 Min.

Schloßfest: Wetterglück beim Umzug

Am Sonntag hatte Petrus ein Einsehen: Pünktlich zum Festumzug hörte der Regen auf und ein fröhlich bunter Tross zog den Altstadtberg hinauf.

Von Annemarie Meilinger

Der Wettergott hatte dann doch ein Einsehen mit den Neuburgern. Nach dem heißen ersten Wochenende folgte ein heißes zweites und am Sonntag dann: Regen aus dicken grauen Wolken über Neuburg. Doch kurz vor elf Uhr lichtete sich der Himmel, der Zug konnte sich ohne Regen in Bewegung setzen. Voraus marschierten wie immer die Stadtwachen, dann folgten Neuburgs Aushängeschilder Fanfarenzug und Fahnenschwinger. Das Schloßfestkomitee und der Rat der Stadt, Bürgermeister Bernhard Gmehling und Hermine Gmehling begleitet von MdB Reinhard Brandl und MdL Mathias Enghuber. Zum Jubiläum schienen alle besonders hübsch herausgeputzt in stilechten Roben und passenden Kopfbedeckungen.

Dahinter wechselten große Gruppen wie die der Reigenkinder und Steckenreitertänzer und der am Schloßfest beteiligten drei Chöre Windrose, Madrigalchor und Liederkranz sich mit kleineren Grüppchen ab. Viele von ihnen führten Tänze vor, sangen oder forderten das Publikum zum „Jubeln!“ auf. Die teuflischen Feuerspucker bliesen riesige Feuerbälle in die Luft und die Königlich privilegierten Feuerschützen gaben sogar Gewehrsalven ab. Viele Neuburger Vereine und Einrichtungen haben inzwischen eigene Schloßfestgruppen, wie beispielsweise das Montessori-Kinderhaus oder die Schwimmer des TSV. Es scheint, als wäre ganz Neuburg im Festzug vertreten.

33 Bilder Schloßfest: Unsere schönsten Bilder vom Umzug Bild: Annemarie Meilinger

Schloßfest: Alle waren froh, dass es beim Umzug trocken blieb

Teilnehmer und Zuschauer am Straßenrand waren sichtlich froh, dass der Festzug im Trockenen stattfinden konnte, alle wirkten gut gelaunt, winkten hin und zurück und schrien begeistert „Hoch“, wenn sie mit „Vivat!“ dazu aufgefordert wurden. Die Gäste aus dem italienischen Sansepolcro wurden besonders herzlich begrüßt. Mit ihren bunten Kostümen und Fantasiefahnen waren sie ein Farbtupfer des Umzugs. Die Akteure des Volkstheaters stoppten den Zugfluss kurz mit einer Zeitlupe, um dann loszurennen, die Moriskentänzer formierten sich immer wieder zu einer Gruppe, um sich von den zahlreichen Fotografen ablichten zu lassen. Viele Zugteilnehmer waren in ihren prächtigen Gewandungen einfach nur eine Augenweide für die Zuschauer, am liebsten wär’ man halt vor 500 Jahren Edelfräulein oder Edelmann gewesen, vielleicht auch Ritter in einer glänzenden Rüstung oder wenigstens Landsknecht mit einem langen Spieß. Als sich der lange Zug nach 70 Minuten den Scherlepass hinaufschleppte, kam endlich die Sonne heraus und ließ alle vergessen, dass es zwei Stunden vorher noch geregnet hatte.