26.10.2020

Schloßfest in Neuburg: Massenauflauf? Maskenauflauf? Oder gar nichts?

Plus Die derzeitige Corona-Lage lässt keinen Spielraum: Ändert sich nichts, kann es die geplanten Weihnachtsmärkte in Neuburg nicht geben. Auch das Schloßfest hängt allein von der dann aktuellen Infektionslage ab.

Von Manfred Rinke

Covid-19 hat den Landkreis fest im Griff. Die Ampel steht auf „Dunkelrot“. Dies bringt noch spürbarere Einschränkungen und Konsequenzen mit sich. Eine unter den gegebenen Umständen nachvollziehbare ist es, Großveranstaltungen abzusagen. Ändert sich also kurzfristig nichts an der Situation, „brauchen wir nicht darüber nachdenken, ob Weihnachts- oder Christkindlmarkt wie geplant stattfinden können“, erklärt Oberbürgermeister Bernhard Gmehling. Auch was das Schloßfest angeht, wird Corona das Sein oder Nicht-sein bestimmen.

Wie der OB hat auch Friedhelm Lahn die Quarantäne hinter sich gebracht. Der Vorsitzende des Verkehrsvereins „Freunde der Stadt Neuburg“ war an besagtem Montag vor zwei Wochen mit der infizierten Stadträtin im Partnerschaftsausschuss gesessen. Geht es nach ihm, sollte eine finale Entscheidung über die Ausrichtung des Historienspektakels im kommenden Jahr so lange wie möglich hinausgeschoben werden. Bislang sollte ein abschließendes Votum Mitte März fallen. „Aber es gäbe noch eine Möglichkeit, bis in den Juni hinein, also kurz vor dem Schloßfest-Start, zu warten“, erzählt Lahn. Dazu müsste allerdings die Stadt mitspielen.

Finale Absage des Schloßfestes in Neuburg so lange wie möglich hinausschieben

Lahn bringt eine Ausfallbürgschaft ins Spiel, die die Stadt bereitstellen müsste. Eine Absicherung in Höhe eines hohen fünfstelligen bis niedrigen sechsstelligen Betrags. Dem Verkehrsvereinsvorsitzenden geht es darum, den Fieranten, den Vereinen und den Menschen, denen das Schloßfest am Herzen liegt, so lange es geht, eine Perspektive zu geben. Einige Vereine würden von den Schloßfest-Einnahmen an ihrem Stand leben. Der Verkehrsverein selbst könnte die finale Entscheidung nicht so lange hinauszögern, weil ihm dadurch zu hohe Kosten entstehen würden. „Dann wäre es für uns auch schwer, das Schloßfest 2023 aufzuziehen“, erklärt er. Der Termin dafür steht übrigens schon: Es wird vom 30. Juni bis 2. Juli und vom 7. bis 9. Juli stattfinden.

Da seine Überlegungen doch auch im Sinne der Stadt sein müssten, wolle er demnächst einen Antrag dafür stellen. Denn letztlich muss der Stadtrat darüber entscheiden, ob er einer Ausfallbürgschaft zustimmt. Der Oberbürgermeister hat „schon vermutet, dass so etwas kommt“. Allerdings findet Gmehling es „etwas befremdlich“, dass Lahn damit nicht zuerst auf ihn zugekommen ist. „Da geht es doch auch um ein gutes Verhältnis, der Verein will ja etwas von der Stadt“, sagt der Rathauschef. Zumal es ja schon mal so gewesen sei. Damals ging es um den Christkindlmarkt und die Verbindung über die Amalienstraße in den Schlosshof zum Weihnachtsmarkt des Verkehrsvereins. Auch damals habe der Verein etwas von der Stadt gewollt, sei aber mit seinem Anliegen zunächst an die Öffentlichkeit gegangen.

Für eine Ausfallbürgschaft müsste der Neuburger Verkehrsverein seine Vermögenslage offenlegen

Bei den Überlegungen einer Ausfallbürgschaft würde der OB gerne wissen, welche Verpflichtungen die Stadt eingehen müsste. Und welche Verpflichtungen müsste andererseits der Verkehrsverein eingehen, die gerade aufgrund der jetzigen Lage nicht mehr umkehrbar wären? Gmehling könnte sich aber zumindest für die CSU gut vorstellen, dass die Stadträte dem Anliegen des Verkehrsvereins folgen. „Voraussetzung dafür wäre allerdings, und das verlangen wir auch in vergleichbaren Fällen, dass der Verein seine Vermögenslage offenlegt“, erklärt Gmehling. Schließlich habe Neuburg im Hinblick auf die Auswirkungen der Corona-Pandemie im Augenblick überhaupt kein Geld zu verschenken. Die Stadt wird zum Beispiel, was das Volksfest im kommenden Jahr angeht, Verträge abschließen, die angesichts der nicht absehbaren Corona-Lage ohne Kosten und weitere Verpflichtungen wieder gekündigt werden können. „Da spielt halt auch höhere Gewalt mit hinein“, erklärt der OB.

Ein Lichterzauber vor historischer Kulisse ist der Christkindlmarkt in der Neuburger Altstadt. Bild: Xaver Habermeier (Archiv)

Kurzfristig treffe das auch auf den Weihnachts- und den Christkindlmarkt zu. Die wollte die Stadt eigentlich stattfinden lassen. Stadt und Stadtmarketing ließen sich dafür ein Konzept einfallen, mit dem die Märkte unter den bis dahin geltenden Hygiene- und Schutzmaßnahmen über die Bühne hätten gehen können. Mittlerweile ist die Situation eine ganz andere, der Landkreis weist aktuell einen 7-Tages-Inzidenzwert von über 111 auf. „Bei den derzeitigen Zahlen ist jeder Gedanken daran überflüssig“, erklärt Gmehling.

Christkindl- und Weihnachtsmarkt sind im Stadtrat noch einmal ein Thema

Christkindl- und Weihnachtsmarkt sind aus diesem Grund auch in der aktuellen Stadtratssitzung im Kolpinghaus ein Thema. "Wir sprechen dann noch einmal mit den Organisatoren, Bernhard Mahler für die Stadt und Michael Regnet für das Stadtmarketing, was sie zu der bedauerlichen Situation sagen“, erklärt der OB. Bis zu einer finalen Entscheidung soll aber auf alle Fälle bis zum 2. November abgewartet werden. Die Regierung von Oberbayern hat angekündigt, bis dahin Richtlinien für die Ausrichtung von Weihnachtsmärkten herauszugeben.

Weil noch vier Stadträtinnen in Quarantäne sind, werden bei der Sitzung auf alle Fälle Mandatsträger fehlen. Manche hätten zudem angekündigt, wegen der aktuellen Corona-Situation nicht zu kommen. Kurzfristig eingegangen ist übrigens ein Antrag von Freien Wähler und WIND. Sie fordern, es Stadträten nicht zuletzt wegen der aktuellen Corona-Pandemie zu ermöglichen, die Sitzungen künftig digital verfolgen und dann auch von zu Hause aus abstimmen zu können. Als wichtigste Voraussetzung dafür müssten aber im Freistaat zunächst die aktuell geltenden, gesetzlichen Bestimmungen geändert werden.

