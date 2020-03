vor 26 Min.

Schmidt-Modrows letzter Auftritt in „Dahoam is dahoam“

Ferdinand Schmidt-Modrow war am Montag das letzte Mal in „Dahoam is dahoam“ zu sehen.

Plus Ferdinand Schmidt-Modrow hat am Montag das letzte Mal Pfarrer Simon Brandl in „Dahoam is dahoam“ gespielt. In welcher Szene der verstorbene Schauspieler zu sehen war.

Von Dorothee Pfaffel

Nur wenige Sekunden dauerte am Montagabend der letzte Auftritt des kürzlich verstorbenen Schauspielers Ferdinand Schmidt-Modrow in der Serie „Dahoam is dahoam“. In seiner Rolle als Pfarrer Simon Brandl verkündete er das Ergebnis der Kommunalwahl in Lansing – nämlich dass Rosi Kirchleitner Lansings neue Bürgermeisterin ist.

Unklar ist weiterhin, wie Schmidt-Modrow beziehungsweise Pfarrer Brandl aus der Serie des Bayerischen Rundfunks ausscheiden wird. Dies wollten die Verantwortlichen der Serie noch nicht verraten. In der Folge am Dienstag, 31. März, um 19. 30 Uhr „nehmen die anderen Figuren auf emotionale Weise Abschied vom Pfarrer Brandl", teilte ein Sprecher des BR mit. Ferdinand Schmidt-Modrow ist in Waidhofen aufgewachsen Ferdinand Schmidt-Modrow, der in Aichach geboren und in Waidhofen aufgewachsen ist, starb im Alter von 34 Jahren am 15. Januar unerwartet an einer unerkannten Vorerkrankung. Medienberichten zufolge sei ein Riss in der Speiseröhre die Ursache gewesen. Der bayerische Schauspieler wirkte neben „Dahoam is dahoam" noch in zahlreichen anderen BR-Projekten mit, unter anderem in der Telenovela „Sturm der Liebe" und dem TV-Film „Falsche Siebziger". Außerdem war er in mehreren Kinofilmen zu sehen, etwa in „Die Welle" an der Seite von Jürgen Vogel und Frederick Lau.

