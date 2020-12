vor 17 Min.

Schneemänner statt Schützenmeister

Normalerweise bemalt Jirina Pansa aus Oberhausen Schützenscheiben. Doch die braucht im Corona-Jahr niemand. Deshalb zeichnet sie jetzt üppige Winterlandschaften auf Christbaumkugeln

Von Manfred Dittenhofer

Die Häuser sind eingebettet in einer Schneelandschaft. Aus den Fenstern glitzert das Licht der Innenbeleuchtung. Weihnachtsstimmung pur, festgehalten auf einer Christbaumkugel, die Jirina Pansa handbemalt hat. Normalerweise bemalt sie Schützenscheiben. Dafür sind die Pansas aus Oberhausen weit über die Grenzen Deutschlands bekannt. Ihre handbemalten Schützenscheiben haben einen guten Ruf in ganz Deutschland, Österreich und Frankreich. Sogar bis nach New York liefern sie ihre Scheiben an diverse Schützenvereine. Normalerweise.

In diesem Jahr aber ist auch bei ihnen nichts normal. Um 90 Prozent sei das Geschäft mit den Schützenvereinen eingebrochen. Ob Weihnachts- oder Königsschießen – heuer fanden kaum Vereinsveranstaltungen statt. Deshalb brauchte auch niemand die Schützenscheiben von Franz und Jirina Pansa.

Bevor Jirina Pansa mit dem Bemalen von Schützenscheiben begann, hatte sie in Tschechien die Kunst der Glasmalerei von der Pike auf gelernt. Seit vielen Jahren bemalt sie gerne Christbaumkugeln mit weihnachtlichen Motiven. Wer sich nun wundert: Jirinas Ausgleich zum stundenlangen Malen ist – Malen. Nur die Unterlagen und Motive ändern sich dann. Während sie die Schützenscheiben meist nach den Wünschen ihrer Auftraggeber gestaltet, verewigt sie auf den Christbaumkugeln gerne Motive, die ihr selbst auch gefallen.

So wie das Schloss Grünau zum Beispiel. Oder die Innenstadt von Rothenburg ob der Tauber. Das Bemalen der Kugeloberflächen ist gar nicht so einfach, denn: „Die Perspektive muss stimmen. Wände müssen aus allen Blickrichtungen senkrecht sein.“

Die Kugel hält Jirina beim Bemalen mit der linken Hand an dem Befestigungshaken fest. Zuerst bringt sie die Hintergrundfarbe auf – bei Weihnachtskugeln ist das oft weiß für den Schnee. Dann zeichnet sie das Hauptmotiv mit Bleistift, zum Beispiel eine Kirche. Anschließend kommen die Nebenmotive wie Bäume, Sträucher oder andere Gebäude an die Reihe. Mit einem Rotmarderhaarpinsel trägt sie die Umrisse und die Deckfarben auf. Bis zu zehn Stunden sitzt sie so an ihrem Arbeitstisch.

Eigentlich wollte sie die Christbaumkugeln auf den Weihnachtsmärkten präsentieren und anbieten. Als klar war, dass diese heuer nicht stattfinden, war geplant, ihre Werke in einem Blumenladen auszustellen. Nun sind aber auch diese Geschäfte zu.

Franz Pansa hofft, dass sich das Vereinsleben im kommenden Jahr normalisiert. „Viele Aufträge wurden geschoben. Wenn das Vereinsleben wieder stattfindet, werden uns unsere Stammkunden nicht vergessen. Aber für heuer können wir nur ein Katastrophengeschäftsjahr melden.“

Jirina Pansa sieht die Arbeit an ihren Weihnachtskugeln fast als Hobby. Der große Umsatz sei damit nicht zu machen. Aber in Rothenburg gibt es ein Weihnachtsmuseum. Und wenn die Zeiten wieder normaler werden und die Museen wieder öffnen, könnte sie sich vorstellen, dass ihre Christbaumkugeln im Rothenburger Museumsshop angeboten werden.

