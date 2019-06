vor 35 Min.

Schnell einen Audi mieten

„Audi on demand“ startet auch am Standort Ingolstadt. Ingolstadts OB Christian Lösel, Bettina Bernhardt, Geschäftsführerin von Audi Business Innovation, und Audi Personalvorstand Wendelin Göbel stellten den Service vor.

„Audi on demand“ gibt es jetzt auch am Standort Ingolstadt. Um was es dabei geht.

Autokonzerne werden immer umfassender zu Mobilitätsanbietern. Und dabei entwickeln sich viele unterschiedliche Geschäftsfelder. Ein nächstes Beispiel dafür ist „Audi on demand“. Mit diesem Angebot ist die Ingolstädter VW-Tochter schon länger ins Mietwagen-Geschäft eingestiegen. Jetzt aber steht es auch in Ingolstadt zur Verfügung.

Im Audi Forum Ingolstadt den Wagen abholen

Wer Interesse hat, den „exklusiven Premium-Mobilitätsdienst“ in Anspruch zu nehmen, kann über eine App buchen und den Wagen dann im Audi Forum abholen (und nur dorthin zurückbringen). Die verschiedenen Autos kann man von einer Stunde bis zu 28 Tagen buchen. Weltweit gibt es bereits 50 Standorte für den Service, der auch hierzulande ausgebaut werden soll. In Deutschland kann man ihn schon am Flughafen München, bei der Bundesgartenschau in Heilbronn und jetzt eben in Ingolstadt in Anspruch nehmen.

Und was kostet das? Nur ein Beispiel: Wer für eine Stunde mit einem TTS Coupé – etwa für eine kleine Landpartie – rausfährt zahlt 29 Euro.

Für junge Leute, die kein eigenes Auto besitzen wollen

Laut Audi richtet sich das Angebot an alle Interessierten, an „Neuwagenabholer, Probefahrtinteressierte, Mitarbeiter, Touristen oder Einheimische.“ Wie es bei der Präsentation im Audi Forum hieß, will man nicht nur Geschäfts- und Privatkunden ansprechen, sondern im städtischen Raum gerade junge Leute, die nicht unbedingt ein eigenes Auto besitzen aber mobil und flexibel sein wollen.

Audi-Personalvorstand Wendelin Göbel sagte am Dienstag, „Audi on demand“ sei ein Angebot für „Erlebnisfahrer“. Eine Mobilitätslösung von vielen in einem sich rasant verändernden Markt. (nr, kuepp).

Themen Folgen