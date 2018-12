17:50 Uhr

Schnelles Internet für ganz Neuburg

Für den Breitbandausbau erhält die Stadt zusätzlich knapp 500.000 Euro vom Heimatministerium. Die letzten weißen Flecken sollen mit Hochgeschwindigkeit ans Netz.

Von Marcel Rother

„Ein Internetzugang zählt in der heutigen Zeit zur Grundversorgung wie Wasser und Strom“, sagt Bernhard Mahler, Pressesprecher der Stadt. Darum sei diese hinterher, die letzten „weißen Flecken“ mit ausreichend schnellem Internet zu versorgen. Die nötige finanzielle Unterstützung dafür erhält sie nun vom bayerischen Finanz- und Heimatministerium. Minister Albert Füracker überreichte den entsprechenden Förderbescheid am Dienstagnachmittag Oberbürgermeister Bernhard Gmehling. Mit dieser Finanzspritze soll bereits im kommenden Jahr eine flächendeckende Breitbandversorgung im Stadtgebiet sichergestellt werden.

An 45 oberbayerische Kommunen wurden rund 20 Millionen Euro ausgegeben. Neuburg an der Donau wurde mit rund 483.000 Euro bedacht. „Für uns ist diese vorweihnachtliche Unterstützung sehr wertvoll, weil wir damit die restlichen weißen Flecken im Stadtgebiet beseitigen können“, freut sich Oberbürgermeister Bernhard Gmehling und ergänzt: „Die Bayerische Staatsregierung hilft uns mit ihren deutschlandweit einmaligen Förderprogrammen seit vielen Jahren. Dafür habe ich mich bei Minister Füracker im Namen aller Neuburgerinnen und Neuburger bedankt.“

Neuburg: In diesen Stadtteilen soll das Internet schneller werden

In den vergangenen acht Jahren hat die Stadt insgesamt 1,3 Millionen Euro in den Ausbau der Breitbandinfrastruktur investiert. Im gleichen Zeitraum hat der Freistaat insgesamt 872.000 Euro Fördermittel beigesteuert. In der Öffentlichkeit meist nicht so bekannt ist der Umstand, dass die Kommune beim Breitbandausbau nur dann aktiv werden darf, wenn kein Telekommunikationsunternehmen im Rahmen eines privatwirtschaftlichen Ausbaus investiert.

Das sei immer dann der Fall, wenn sich ein Ausbau für die Unternehmen nicht lohne, erklärt Mahler. Beispielsweise, weil die zu erschließenden Gebiete zu weit außerhalb lägen und es wirtschaftlich unrentabel wäre, die dafür notwendigen langen Leitungen zu verlegen. In solchen Fällen sei die Stadt gefragt, für den Ausbau zu sorgen, und ist auf Fördermittel angewiesen. Wohin das nun zugesicherte Geld fließt, steht bereits fest. Im Juli habe der Stadtrat beschlossen, ein Unternehmen zu beauftragen, das gute Teile von Feldkirchen, Joshofen, Hessellohe, Bittenbrunn, Rödenhof sowie fünf weitere Flecken, an denen punktuell noch kein Breitband vorhanden ist, mit schnellem Internet zu versorgen, sagt Pressesprecher Mahler. Der Anschluss soll noch im kommenden Jahr erfolgen.

Breitbandausbau: Auch die Wirtschaft in Neuburg profitiert

Nicht nur für Privathaushalte, sondern gerade für Gewerbebetriebe sei ein schneller Internetanschluss unabdingbar, um konkurrenzfähig zu bleiben, betont der Pressesprecher. Das Gewerbegebiet Rödenhof sei ein Beispiel. Auch Füracker betont die Bedeutung des Hochgeschwindigkeitsinternets: „Breitband ist Zukunft. Nur wo Breitband vorhanden ist, werden Arbeitsplätze entstehen und erhalten.“ Ziel der Staatsregierung seien hochleistungsfähige Breitbandnetze mit Übertragungsraten von mindestens 50 Mbit/s. Hierfür stelle der Freistaat Bayern insgesamt bis zu 1,5 Milliarden Euro zur Verfügung – eine bundesweit einzigartige Summe. „Unsere Breitbandförderung ist entscheidend für die Zukunftsfähigkeit des ländlichen Raums“, unterstrich Füracker. Über 91 Prozent der bayerischen Haushalte haben inzwischen Zugang zu schnellem Internet. Nach Abschluss aller bislang geplanten und aktuell laufenden Baumaßnahmen werden über 98 Prozent der bayerischen Haushalte mit mindestens 30 Mbit/s versorgt sein. Ziel der aktuellen Förderprojekte ist, diese Flächendeckung weiter zu steigern und die Glasfaser möglichst bis in die Gebäude zu verlegen.

Mit dem Höfebonus startete die nächste Stufe der bayerischen Gigabit-Initiative. Über 770 Verfahrenseinstiege erfolgten seit der Einführung des Höfebonus. Über 530 Kommunen planen, den Höfebonus zu nutzen. 203 Kommunen haben bereits Förderbescheide mit Höfebonus erhalten. „Damit können Versorgungslücken insbesondere im Außenbereich geschlossen werden“, betonte Füracker.

