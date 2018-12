vor 4 Min.

Schöne Zeit ging zu Ende

Vier Ministrantinnen wurden in Sehensand verabschiedet

Der Jahreswechsel naht und gerade jetzt fällt es einem besonders auf, wie die Zeit, wie Altes zu Ende geht und Neues beginnt. Vier Ministrantinnen, die seit langem Dienst im Gottesdienst getan hatten, haben am Zweiten Weihnachtsfeiertag ihre Aufgabe als Messdiener in Sehensand beendet.

Maria Alt, Marion Leitenstern, Katharina Ruhstorfer und Anna Wöhr verabschiedeten sich von ihrer Zeit als Ministranten. Kaplan Leutgäb dankte ihnen für ihr Zeugnis des Glaubens, das sie als Ministranten abgelegt hatten und hoffte darauf, dass sie auch in Zukunft als Zeugen vom Wirken Jesus auftreten würden. Oberministrant Philipp Hein richtet zum Schluss noch persönliche Worte an die vier jungen Frauen und erinnerte an die schöne Zeit, die man in der Ministrantenschar miteinander verbracht habe.

Mit Maria Alt geht nicht nur eine erfahrene Ministrantin, sondern auch eine Oberministrantin, die sich viel in die Ausbildung der Ministranten und die Gestaltung der Gottesdienste eingebracht hatte. Daneben organisierte sie gemeinsam mit Philipp Hein gemeinsame Aktivitäten, Feiern und Ausflüge. Die scheidenden Ministrantinnen erhielten noch jeweils als Geschenk Bilder, die sie an die schöne Zeit erinnern sollen, die sie als Ministranten gemeinsam verbracht hatten. (nr)