Absage: Auch in Schrobenhausen gibt es heuer keine Weihnachtsmärkte

Aufgrund der Corona-Lage gibt es heuer auch in Schrobenhausen keinen Weihnachts- und Christkindlmarkt. Der Bürgermeister spricht von einer "bitteren" Absage.

Die Vorfreude bei allen Beteiligten war enorm, die steigenden Inzidenzwerte lassen jedoch keine andere Entscheidung zu: Schweren Herzens haben sich die Stadt zusammen mit der Stadtmarketing Schrobenhausen eG sowie dem Verkehrsverein Schrobenhausener Land dazu entschieden, auch heuer die Adventszeit nicht mit den Märkten zu bespielen.

Weihnachts- und Christkindlmarkt in Schrobenhausen abgesagt

Viele Überlegungen wurden angestellt und Hygienekonzepte erstellt, heißt es in einer Mitteilung der Stadt. Aufgrund der Lage war eine Absage jedoch unumgänglich. Wie mittlerweile auch der Landkreis sowie angrenzende Städte haben sich alle Beteiligten für die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger entschieden. Somit findet auch dieses Jahr kein Sozialer Weihnachtsmarkt am 1. Adventswochenende und auch kein Christkindlmarkt am 3. Adventswochenende statt.

„Wir haben bis zuletzt gehofft, dass sich die Lage entspannt. Die Absage ist jetzt natürlich für alle Beteiligten bitter“, so Bürgermeister Harald Reisner. Vor allem, da die beiden Märkte jedes Jahr absolute Höhepunkte der Adventszeit darstellen und auch die Menschen aus dem Umland nach Schrobenhausen bringen. „Die Enttäuschung ist natürlich groß, die Sicherheit steht allerdings immer an erster Stelle.“ Die beiden Veranstaltergremien sowie der Rathauschef hoffen auf eine trotzdem schöne Weihnachtszeit in der bis dahin fertig gestellten Innenstadt. (nr)

Lesen Sie dazu auch