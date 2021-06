Schrobenhausen

25.06.2021

Bauer AG: Nicht so schlimm wie befürchtet

Eigentlich hatte die Bauer AG heuer eine Hausmesse in Schrobenhausen geplant, die allerdings in gewohnter Form mit tausenden Besuchern aus aller Welt nicht stattfinden kann.

Plus Die Bauer AG zieht Bilanz für das Jahr 2020. Trotz Corona haben sich die schlimmsten Befürchtungen bei der Firma aus Schrobenhausen nicht erfüllt.

Von Manfred Dittenhofer

So viel vorneweg: Die Bauer AG kann mit dem Geschäftsjahr 2020 zufrieden sein, obwohl auch das vergangene Jahr mit einem Verlust endete. Und der Vorstand, der Aufsichtsrat sowie die Aktionäre sind auch einigermaßen zufrieden. Denn die Pandemie hat, wie bei der Hauptversammlung am Donnerstag berichtet wurde, das Schrobenhausener Unternehmen nicht so sehr gebeutelt, wie befürchtet. Eine Dividende wurde allerdings wieder nicht ausgeschüttet, da kein Bilanzgewinn ausgewiesen wurde. Die Hauptversammlung fand coronabedingt digital statt. Die Aktionäre hatten die Möglichkeit, das Ergebnis via Livestream im Internet zu verfolgen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier ein PLUS+ Abo abschließen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier ein PLUS+ Abo abschließen.

Themen folgen