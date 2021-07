Schrobenhausen

vor 4 Min.

Die neue Kartoffelkönigin heißt Verena Wenger

Plus Verena Wenger aus dem Schrobenhausener Ortsteil Ried wurde zur 43. Kartoffelkönigin gekrönt. Ihre Vorgängerin Stephanie Lösch ist jetzt Vizekönigin.

Von Ute De Pascale

Ja wo steckt sie denn? Daheim? Beim Stopselclub? Oder ganz woanders? Die Präsentation der 43. Kartoffelkönigin verpackt Moderator Bernhard Reitberger am Freitagabend in der Alten Schweißerei in Schrobenhausen in launige Raterei. Freilich wird er fündig. In einer blauen, blumengeschmückten und mit Kartoffeln beladenen Ape rollt Verena Wenger schließlich in die Halle.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

