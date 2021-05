Schrobenhausen

Erfolg auch wegen der Pandemie: Defizit des Krankenhauses Schrobenhausen verbessert sich

Ein solides Geschäftsjahr 2020 gibt den Verantwortlichen am Kreiskrankenhaus das nötige Selbstvertrauen für die kommenden Aufgaben.

Plus Ein überraschend gutes Geschäftsjahr 2020 stimmt Geschäftsführer des Kreiskrankenhauses Schrobenhausen, Holger Koch, positiv. Die kommenden Jahre werden entscheidend für die Zukunft und Ausrichtung der Klinik.

Von Elena Winterhalter

Das Kreiskrankenhaus in Schrobenhausen galt lange als Sorgenkind: in die Jahre gekommen, wenig modern, defizitär. Es waren deshalb besonders gute Nachrichten, die Geschäftsführer Holger Koch den Kreistagsabgeordneten am Donnerstagnachmittag überbringen konnte. „Das Kreiskrankenhaus schließt das Geschäftsjahr 2020 mit einem erfreulich guten Ergebnis ab“, sagte Koch. Und das trotz und vielleicht auch ein bisschen wegen Corona. Im Bereich Kreiskrankenhaus konnte das Defizit gegenüber dem Vorjahr trotz des schwierigen wirtschaftlichen Umfelds der Corona-Pandemie deutlich um 623.000 Euro auf ein Jahresdefizit von 2,3 Millionen Euro verbessert werden.

