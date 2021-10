Schrobenhausen

Ernüchternde Prognose: Defizit für Kreiskrankenhaus Schrobenhausen wird steigen

Plus Das Defizit des Schrobenhausener Kreiskrankenhauses fällt deutlich höher aus. Wie die Corona-Pandemie und höhere Personalkosten die Wirtschaftlichkeit beeinflusst haben.

Von Katrin Kretzmann

Die Corona-Pandemie hat die Krankenhäuser nicht nur personell an ihr Limit gebracht, sondern auch finanziell. Davon kann das Kreiskrankenhaus in Schrobenhausen ebenfalls ein Lied singen. Dort könnte das Defizit für das laufende Jahr von zunächst geplanten 2,75 auf 5,3 Millionen Euro anwachsen. Die aktuelle und zugleich ernüchternde Prognose stellte Geschäftsführer Holger Koch am Donnerstag den Kreisräten vor.

