Schrobenhausen

vor 16 Min.

Frau aus Schrobenhausen wurde Geldbörse gestohlen

Die 63-Jährige war in Schrobenhausen beim Einkaufen in einem Supermarkt. Ihre Geldbörse hatte sie vermutlich in der offenen Handtasche. Dann war sie weg...

Große Augen machte eine 63 Jahre alte frau aus Schrobenhausen, als sie an der Kasse eines Supermarktes ihre eingekauften Waren bezahlen wollte. Denn ihre Geldbörse war weg. Wie die Polizei meldet, hatte die Frau das Partmonnaie vermutlich in ihrer offenen Handtasche. Diese lag im Einkaufswagen. An der Kasse bemerkte sie dann, dass ihr Geldbeutel mit einem größeren Geldbetrag und sämtlichen Dokumenten weg war. Sie erstattete daraufhin bei der Polizei Anzeige wegen Diebstahls ihrer Geldbörse. (nr)

