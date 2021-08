Heilpraktiker-Prozess: Reporterin von stern TV verweigert Aussage

Plus Im Heilpraktiker-Prozess von Schrobenhausen spricht der Vorsitzende Richter von „merkwürdigem“ Verhalten. Ein koreanischer Vermittler berichtet über die Vermarktung von BG-Mun im Ausland.

Im Betrugs-Prozess gegen eine Schrobenhausener Heilpraktikerin und einen Ingolstädter Unternehmer sollte am Mittwoch die Mitarbeiterin von stern TV aussagen, die sich als Freundin einer angeblichen Krebspatientin ausgegeben und in der Praxis der Heilpraktikerin mit versteckter Kamera gefilmt hat. Wie mehrfach berichtet, wird den Angeklagten vorgeworfen, das Präparat BG-Mun als Heilmittel gegen Krebs verkauft haben, obwohl es sich laut Anklage um eine wirkungslose „Zuckerlösung“ handelt.