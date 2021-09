Schrobenhausen

Kreistag will Lüftungsanlagen statt Luftreiniger im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen

Diese Luftreiniger wird es in den Klasszimmern an den Schulen im Kreis Neuburg-Schrobenhausen nicht geben. Der Kreistag erteilte einer Anschaffung der mobilen Geräte in seiner jüngsten Sitzung mehrheitlich eine Absage.

Plus Mobile Luftreiniger wird es in den Klassenzimmern im Kreis Neuburg-Schrobenhausen nicht geben. Stattdessen sollen die Schulen nach und nach mit Lüftungsanlagen ausgestattet werden.

Von Katrin Kretzmann

Mobile Luftreiniger kommen in den weiterführenden Schulen im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen nicht zum Einsatz. Das hat der Kreistag in seiner Sitzung am Donnerstag beschlossen. Vielmehr einigte sich das Gremium nach längerer Diskussion darauf, alternative und nachhaltige Lüftungskonzepte zu erarbeiten.

