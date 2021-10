Mehr Unfallchirurgie und Altersmedizin: Das ist das Konzept für den "Gesundheitscampus“ in Schrobenhausen

Plus Die Politik begrüßt das Konzept um einen "Gesundheitscampus" für Schrobenhausen. Ein Förderantrag geht jetzt nach München. Wo die neuen Schwerpunkte liegen sollen.

Für das Kreiskrankenhaus in Schrobenhausen hat die Kreispolitik zusammen mit der Geschäftsführung eine Mission gestartet. Ihr Ziel: Die Klinik zu sichern und bis 2030 zu modernisieren.