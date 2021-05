Pfarrer Dominik Zitzler wird neuer Verbändereferent der Diözese Augsburg

Bischof Dr. Bertram Meier hat Pfarrer Dominik Zitzler zum neuen Verbändereferenten der Diözese Augsburg ernannt. Auf seine Aufgabe freut er sich.

Der Diözesanpräses des Bundes der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ) wird seine neue Aufgabe am 1. Juli übernehmen und damit Domdekan Dr. Wolfgang Hacker nachfolgen, der zum gleichen Zeitpunkt sein Amt als Generalvikar des Bischofs antreten wird. Das teilt die Diözese Augsburg mit.

„Ich freue mich sehr“, so Bischof Bertram, „dass Pfarrer Dominik Zitzler sofort bereit war, diese Aufgabe zu übernehmen. Als BDKJ-Präses ist ihm dieses Feld der Kirche ja nicht fremd. Wenn er künftig nicht nur für die Jugendverbände, sondern auch für alle Verbände zuständig ist, weitet sich sein bisheriger Horizont noch einmal gewaltig auf alle Generationen hin.“

Zitzler bleibt vorerst Jugendseelsorger in Schrobenhausen

Dominik Zitzler wird auch als Verbändereferent übergangsweise bis zum Ablauf seiner Amtsperiode im März 2022 noch BDKJ-Präses bleiben, ebenso Jugendseelsorger an der Katholischen Jugendstelle in Schrobenhausen. Auf seine neue Aufgabe freut er sich. „Unsere Verbände haben einen wertvollen und wichtigen Anteil an der Sendung unserer Kirche und ich freue mich, sie dabei unterstützen zu dürfen.“

Die Abteilung „Verbände und Initiativen von Gläubigen“ betreut 32 diözesanweit tätige Verbände, Vereine und Laieninitiativen, die mit katholischer Prägung in den unterschiedlichsten Feldern von Politik, Gesellschaft und Kultur aktiv sind. (nr)

