Polizei kontrolliert Autofahrer - da stürzt ein Radfahrer auf das Auto

Der Mann aus Aresing verletzt sich dabei am Kopf.

Zufall, Pech oder Glück? Es bleibt einem 56-jährigen Aresinger selbst überlassen, wie er seinen Unfall am Freitagabend in Schrobenhausen bezeichnet. Denn laut Polizeibericht war der Mann auf der Regensburger Straße mit seinem Rad unterwegs und stürzte just genau an der Stelle, wo die Polizei gerade einen Autofahrer kontrollierte. Dabei prallte er mit seinem Kopf gegen das Heck des Wagens und verletzte sich leicht.

Der Aresinger hatte getrunken, ein Schnelltest vor Ort "brachte ein Ergebnis, welches sich im Bereich der Verkehrsordnungswidrigkeit befand", schreibt die Polizei. Nach einer ambulanten Behandlung im Krankenhaus durfte er wieder nach Hause. (nr)