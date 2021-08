Pornobilder im Raum Schrobenhausen ausgelegt: 82-Jähriger festgenommen

Seit 2018 legte ein Unbekannter immer wieder Pornobilder im Raum Schrobenhausen öffentlich aus. Jetzt nahm die Polizei einen Tatverdächtigen fest. Es handelt sich um einen 82-Jährigen.

Im Zeitraum von August 2018 bis Donnerstag gingen bei der Polizei Schrobenhausen immer wieder Mitteilungen über öffentlich ausgelegte anzügliche Bilder ein. Der bis Donnerstag unbekannte Täter legte die Bilder laut Polizei an Bänken an Feldwegen aus und legte es vermutlich darauf an, dass die Bilder von Spaziergängern gefunden werden.

82-Jähriger soll Pornobilder im Raum Schrobenhausen verteilt haben

Nach einer erneuten Zeugenmeldung konnte nun ein 82-Jähriger aus dem nördlichen Pfaffenhofener Landkreis im Rahmen von Fahndungsmaßnahmen als Tatverdächtiger ermittelt und vorläufig festgenommen werden. Dabei hatte er wieder pornografische Bilder bei sich. Nach derzeitigem Ermittlungsstand handelt es sich um knapp ein Dutzend Vorfälle, teilt die Polizei mit. (nr)