Programm und Termine: Barocktage Schrobenhausen entführen auf Reisen

Neben Vivaldis klassischen vier Jahreszeiten gibt es bei den Barocktagen in Schrobenhausen 2021 auch wieder ein multimediales Konzertprojekt. Das Programm in der Übersicht.

Musikhören, das ist ganz oft eine Reise. Musik kann Erinnerungen wecken, sie kann fast vergessene Momente zurückholen. Sie kann einen abholen und mitnehmen. Gedanklich und emotional. Wie nun aus einer Pressemitteilung hervorgeht, stellen die Barocktage Schrobenhausen die Idee der Reise in den Mittelpunkt ihres Programms 2021.

Barocktage Schrobenhausen 2021: „Psalm auf Reisen“ am 17. September

Los geht es am 17. September: Unter dem Titel „Psalm auf Reisen“ geht das Konzert der Frage nach, welchen Klang die jüdischen Einflüsse auf die Barockmusik hatten. Unter der Leitung von Alon Sariel begibt sich das Ensemble Foscari auf eine musikalische Reise zu den Wurzeln dieser Musik – zumal 2021 ein Jubiläumsjahr ist: 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland. Gemäß jüdischer Tradierung stammten die Psalmen von König David und konnten gleichsam wie ein Tagebuch gelesen werden. Dass die Psalmen über die Jahrhunderte so viele Komponisten zu immer wieder neuen Vertonungen inspiriert haben, scheint deshalb nur natürlich. Ausgehend vom französischsprachigen Raum eroberten die Psalmtexte und ihre Melodien Deutschland und die Niederlande, wo die politische Abkehr vom erzwungenen Katholizismus der Habsburger den Weg in das sogenannte „Goldene Zeitalter“ der niederländischen Provinzen ebnete. Die Veranstaltung beginnt um 20 Uhr in der Stadtpfarrkirche St. Jakob in Schrobenhausen.

Eine Reise durch 200 Jahre Musikwelten auf dem Weg zum Humanismus in Europa gibt es eine Woche später, am 24. September, zu hören. Die Vokalisten, Sopranistin Marie-Sophie Pollack und Bariton Michael Kranebitter entführen gemeinsam mit dem Ensemble Concerto Axis Mundi unter der Leitung von Jakob Rattinger auf eine musikalische Spurenreise der frühen Neuzeit – von Orlando di Lasso und Pierre de la Rue im 15. Jahrhundert über Claudio Monteverdi bis ins 18. Jahrhundert mit Augusto Steffani. Das Konzert findet ebenfalls in der Stadtpfarrkirche St. Jakob Schrobenhausen ab 20 Uhr statt.

Vivaldis vier Jahreszeiten sind Thema einer Veranstaltung am 26. September ab 16 Uhr in der Turnhalle der Maria-Ward-Realschule Schrobenhausen. Die Barocktage Schrobenhausen kooperieren für ein multimediale Familienkonzert mit dem Gymnasium Schrobenhausen. In einem Malwettbewerb können sich Schüler mit dem Thema auseinandersetzen. Als Gewinn winken Karten für das folgende Konzert.

Multimediale Musikreise mit splendormusicae bei den Barocktagen in Schrobenhausen

Beginn des Konzerts selbst als multimediale Musikreise mit dem Ensemble splendormusicae unter der Leitung von Penelope Spencer ist 20 Uhr in der Turnhalle der Maria-Ward-Realschule Schrobenhausen: Bereits im vergangenen Jahr wurde das Multimediaevent der Barocktage gefeiert. Das erfolgreiche Format entführt diesmal mit Bild und Ton in die vier Jahreszeiten Vivaldis aus dem Jahr 1725. Die vier Violinkonzerte entstanden nach von Vivaldi selbstverfassten Sonetten, die sich mit den Eigenschaften der Jahreszeiten beschäftigten. Blitz und Donner, säuselnder Wind, Schneegestöber, Sonnenschein – der italienische Komponist fand für diese Naturgewalten einen einzigartigen musikalischen Ausdruck.

Der Entdeckertag am 3. Oktober führt als Konzertreise ins Schrobenhausener Umland: In Langenmosen, Berg im Gau und Sandizell laden die Veranstalter ein, kleine besondere Kulturdenkmäler mit Musik zu entdecken. Konzertdauer ist pro Lokalität jeweils 15 Minuten.

Letzter Termin der Barocktage ist der 8. Oktober mit „Pavel der Feldtrompeter zu Kremsier“. Ab 20 Uhr gibt es in der Stadtpfarrkirche St. Jakob Schrobenhausen prachtvolle Trompetenmusik aus Kremsier mit dem Ensemble Stella Matutina aus Innsbruck. (nr)

Weitere Informationen zum Programm, zu den Kartenpreisen und zum Vorverkauf gibt es online unter barockmusik.info.