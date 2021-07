Schrobenhausen

20:00 Uhr

Prozess gegen Schrobenhausener Heilpraktikerin: Lebensmitteltechniker befragt

Plus Landgericht vernimmt im Prozess gegen Schrobenhausener Heilpraktikerin Lebensmittelchemiker, der Zertifikate für vermeintliches Krebspräparat erstellt hat – ohne es gesehen zu haben.

Im Prozess gegen eine Schrobenhausener Heilpraktikerin, die das Präparat BG-Mun als wirkungsloses Mittel gegen Krebs teuer an Patienten verkauft haben soll, hat in der Verhandlung am Freitag ein Lebensmitteltechniker aus Thüringen ausgesagt, der dem Mittel die Verkehrsfähigkeitsbescheinigungen erteilt hat. Sein Urteil: BG-Mun sei ein „funktionelles Lebensmittel“. Für den Prozess dürften die Zertifikate aber nur wenig wert sein.

