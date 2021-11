Prozess um Heilpraktikerin aus Schrobenhausen: „Sie hat mir immer helfen können“

Plus Was eine 81-jährige Rentnerin vor Gericht über die Heilpraktikerin aus Schrobenhausen und das ihr verabreichte BG-Mun sagt.

Seit Juni müssen sich eine Schrobenhausener Heilpraktikerin und ein Ingolstädter Unternehmer nun schon vor dem Ingolstädter Landgericht wegen gewerbsmäßigen Betrugs und Verstößen gegen das Arzneimittelgesetz verantworten. Nach mehrwöchiger Verhandlungspause ist der Prozess am vergangenen Montag mit der Vernehmung einer 81-jährigen Schrobenhausenerin fortgesetzt worden.