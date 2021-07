Raus aus der Dreifachturnhalle: Schnelltestzentrum in Schrobenhausen zieht um

Das Schnelltestzentrum in Schrobenhausen verlegt seinen Standort - und verlässt damit die Dreifachturnhalle, in der es zuletzt untergebracht war. Wohin zieht es?

Das Schnelltestzentrum in Schrobenhausen zieht am Donnerstag aus der Dreifachturnhalle in der Georg-Leinfelder-Straße nach Mühlried in das Gebäude des Impf- und PCR-Testzentrums in der Rinderhofer Breite 11. Das geht aus einer Mitteilung des Kreiskrankenhausen hervor, das für die zentrale Impf- und Testkampagne im Landkreis die Koordination übernimmt.

Schnelltestzentrum Schrobenhausen: Das sind die Öffnungszeiten

Bürgerinnen und Bürger können dann von Montag bis Freitag von 8 bis 12 Uhr und von 13 bis 15 Uhr sowie samstags von 8 bis 12 Uhr einen Schnelltest vornehmen lassen. Damit können die Testungen zeitgleich mit den Impfungen stattfinden. Und das ist auch beabsichtigt, wie Holger Koch als Geschäftsführer des Kreiskrankenhauses und Leiter der Testzentren erläutert: „Wir möchten den Menschen an einer Adresse alles ermöglichen: Testen und Impfen. Diejenigen, die zu einem Test in die Rinderhofer Breite kommen, könnten zu definierten Zeiten unkompliziert und spontan auch eine Impfung vornehmen lassen.“



Terminloses Impfen ist in einem ersten Schritt immer mittwochs und samstags von 8 bis 11 Uhr mit dem Impfstoff von Biontech möglich. Damit möchte das Kreiskrankenhaus das Impfangebot so zugänglich wie möglich machen und gleichzeitig die verschiedenen Angebote von Schnell- und PCR-Tests sowie Impfungen an einer Lokalität zentral verorten. (nr)