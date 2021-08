Schrobenhausen: Impfaktion zum Wochenmarkt

Nach den Impfaktionen in Karlshuld und am Neuburger Sommerpark gibt es nun eine Möglichkeit zum Schrobenhausener Wochenmarkt. Wie man sich dort impfen lassen kann.

Nach erfolgreichen Impfaktionen in Karlshuld und am Neuburger Sommerpark bietet das Kreiskrankenhaus Schrobenhausen, als Betreiber der Impfzentren, eine weitere Aktion in Zusammenarbeit mit der Stadt Schrobenhausen an. Wer mindestens 16 Jahre alt ist, kann sich am kommenden Donnerstag, 5. August, in den Räumlichkeiten des Seniorenbeirates in der Schrobenhausener Innenstadt impfen lassen; entweder mit dem Impfstoff Comirnaty von Biontech/Pfizer oder mit dem Impfstoff Janssen von Johnson & Johnson. Die Impfaktion wird von 9 bis 12 Uhr angeboten, teilt das Kreiskrankenhaus Schrobenhausen mit.

Impfaktion zum Wochenmarkt in Schrobenhausen

Die Stadt Schrobenhausen und das Kreiskrankenhaus werden die Räumlichkeiten in der Lenbachstraße 32 kurzfristig so umbauen, dass alle Anforderungen für eine erfolgreiche Impfaktion erfüllt sind. Mit dem zeitgleich stattfindenden Wochenmarkt haben die Veranstalter einen Termin gewählt, bei dem viele Menschen angesprochen werden können. „Wir wollen mit weiteren Impfaktionen außerhalb unserer Zentren das Impfangebot niederschwellig gestalten und so möglichst viele Menschen ansprechen.“, erklärt Dr. Holger Koch, Geschäftsführer der Klinik.

Menschen, die das Angebot wahrnehmen möchten, müssen ein gültiges Ausweisdokument mitbringen. Außerdem wird eine vorherige Registrierung über www.impfzentren.bayern empfohlen, da dies die Wartezeit vor der Impfung verkürzt.

Terminloses Corona-Impfungen in Neuburg und Schrobenhausen

Weitere Termine für Sonderimpfungen sind bereits in Planung und sollen wöchentlich in verschiedenen Gemeinden stattfinden. Bereits jetzt werden die terminlosen Impfungen jeden Mittwoch und Samstag in den beiden Impfzentren angeboten; in Neuburg (Ostendhalle, Berliner Straße 162) von 15 bis 17 Uhr und in Schrobenhausen/Mühlried (Rinderhofer Breite 11) von 8 bis 11 Uhr. (nr)