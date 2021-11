Schrobenhausen: Wichtiger Austausch über Versorgung im Notfall

Es war das erste Mal in Schrobenhausen, dass sich Mediziner, Sanitäter und Pflegekräfte über die Versorgung von Patienten im Notfall ausgetauscht haben. Mit welchen Themen sich die Fachleute beschäftigt haben.

Über 100 Teilnehmer kamen beim ersten Notfallsymposium in Schrobenhausen unter dem Motto „Das Häufige ist häufig – Aber...“ zusammen – fast die Hälfte davon hatten sich digital zugeschaltet. Ziel der Veranstaltung, die im Konferenzgebäude der Firma Bauer stattfand, war neben dem kollegialen Austausch zwischen Medizinern, Notfallsanitätern und Pflegekräften vor allem die Weiterbildung von Rettungskräften zur Versorgung und Therapie von Notfallpatienten.

Über 100 Teilnehmer bei erstem Notfallsymposium in Schrobenhausen

„Es war uns in Anbetracht der steigenden Inzidenzzahlen besonders wichtig, die Corona-Schutzmaßnahmen in den Vordergrund zu stellen“, erklärte Markus Schmola, Chefarzt der Anästhesie am Kreiskrankenhaus Schrobenhausen. So wurde die Fortbildungsveranstaltung kurzfristig auf ein 2G-Konzept umgestellt. Zusätzlich wurden vor Ort Antigen-Schnelltests für alle Teilnehmer angeboten.

Schmola, der selbst häufig als Notarzt im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen unterwegs ist, organisierte die Fortbildungsveranstaltung, um auf das wichtige Thema Notfallversorgung hinzuweisen: „Die Menschen erwarten im Notfall sofortige Hilfe und Versorgung durch Fachexperten. Hier diskutieren wir über aktuelle Fachfragen und erweitern so unser Wissen“, sagte der Chefarzt.

Hochkarätige Referenten aus ganz Süddeutschland folgten Schmolas Einladung und teilten ihr Wissen mit dem interessierten Publikum – und das auch zu Themen, die in der notärztlichen Behandlung von Patienten eher selten eine Rolle spielen. So war auch das Vorgehen bei Unfällen mit militärischen Luftfahrzeugen oder die Behandlung von Tauchunfällen Thema. Das Programm führte durch insgesamt acht aktuelle Themenbereiche der Notfallmedizin. Weitere Schwerpunkte waren beispielsweise die Behandlung von geriatrischen Notfallpatienten sowie die Handhabung von falscher Medikamenteneinnahme als Notfallursache.

„Der Austausch mit den Kolleginnen und Kollegen ist in solch einem Rahmen besonders wichtig. Altes Wissen auffrischen und neues dazulernen - das entscheidet in unserer Branche gegebenenfalls über Leben und Tod“, schließt Schmola die Veranstaltung ab. „Mit dem Symposium möchten wir dazu beitragen, die Versorgung bei Notfällen weiterzuentwickeln und den interdisziplinären Austausch mit den Kollegen zu fördern.“ (nr)