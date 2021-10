Schrobenhausen bekommt an diesem Unfallschwerpunkt eine Einbahnstraße

Wie das Landratsamt mitteilt, wird ein Teilstück der Neuburger Straße in Schrobenhausen künftig nur noch in Richtung Innenstadt befahrbar sein.

Aufgrund der gehäuften Unfallzahlen an der Kreuzung Neuburger Straße/Bürgermeister-Götz-Straße in Schrobenhausen hat die Stadt auf Antrag der Unfallkommission des Landkreises sich für eine Maßnahme zur Verkehrssicherheit entschieden.

wegen gehäufter Unfallzahlen an Kreuzung: Schrobenhausen bekommt Einbahnstraße

Wie das Landratsamt mitteilt, wird ein Teilstück der Neuburger Straße zwischen dem Bahnübergang und der Regensburger Straße künftig nur noch in Richtung Innenstadt befahrbar sein. Der Fahrradweg wird aber weiterhin in beide Richtungen befahrbar sein und zudem noch ausgebaut. Diese neue Einbahnstraßenregelung ist zunächst auf ein Jahr begrenzt. Dadurch soll analysiert werden können, ob die Maßnahme die gewünschten Erfolge beim Thema Verkehrssicherheit bringt. Im Vorfeld wurde bereits geprüft, ob auch eine Ampelregelung an dieser Stelle ausreichend wäre. Jedoch würde diese Regelung zu einem teils erheblichen Rückstau beim Autoverkehr führen, was im Hinblick auf den nahe liegenden Bahnübergang an der Pöttmeser Straße vermieden werden muss.

Für die Umsetzung der baulichen Maßnahme ist eine Vollsperrung der Neuburger Straße zwischen der Bürgermeister-Götz-Straße und der Regensburger Straße voraussichtlich ab Anfang November erforderlich. (nr)