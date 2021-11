Stöbern, Naschen, Genießen: Am Sonntag ist Dult in Schrobenhausen

Auch die Geschäfte haben am 7. November während der Kathreinsdult in Schrobenhausen geöffnet. Wie steht es um die Maskenpflicht?

Am kommenden Sonntag, 7. November, findet in Schrobenhausen die Kathreinsdult statt. Von 11 bis 18 Uhr begrüßen die unterschiedlichsten Händler die Besucher in der Schrobenhausener Innenstadt und laden sie zum Stöbern, Naschen und Genießen ein. Darüber hinaus werden auch viele ortsansässige Geschäfte ihre Türen öffnen.

Das Tragen einer Gesichtsmaske im Außenbereich wird empfohlen, ist aber nicht Pflicht. (nr)