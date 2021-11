Vergewaltigung einer 29-Jährigen in Schrobenhausen: Tatverdächtiger in Haft

Nach Auswertung von Spuren und Überprüfung von Zeugenaussagen hat die Polizei neun Personen um freiwillige Speichelproben gebeten - eine davon ergab einen Treffer.

Im Fall um eine 29-jährige Frau, die Mitte September in der Innenstadt von Schrobenhausen vergewaltigt worden war, gibt es nun einen Tatverdächtigen. Wie die Polizei berichtet, konnten Beamtinnen und Beamten einer bei der Kriminalpolizei Ingolstadt eigens eingerichteten Ermittlungsgruppe den Mann ermitteln. „Im Rahmen umfangreicher Ermittlungen erfolgte die Auswertung gesicherter Spuren sowie der Überprüfung von Hinweisen und Zeugenaussagen“, heißt es in einer Mitteilung konkret.

Vergewaltigung in Schrobenhausen: Der Tatverdächtige stellte sich selbst bei der Polizei

Auf Basis dessen und der vorliegenden Täterbeschreibung hat die Polizei in der vergangenen Woche bei neun Personen eine freiwillige Speichelprobe entnommen. Der Abgleich dieser Proben mit einer gesicherten DNA-Spur vom Tatort erbrachte dann eine Übereinstimmung mit der DNA eines 27-Jährigen aus Schrobenhausen, der seither als dringend tatverdächtig gilt. Wegen der erheblichen Beweislast hat die sachleitende Staatsanwaltschaft Haftbefehl gegen den Mann beantragt. Nachdem der Beschuldigte bei einer durchgeführten Durchsuchung seiner Wohnung zunächst nicht anzutreffen war, stellte er sich am Samstag im Beisein seines Rechtsanwaltes bei der Polizei in Ingolstadt.

Zum Tatvorwurf macht der 27-Jährige bislang keine Angaben. Der Verdächtige wurde einem Richter vorgeführt, der die Untersuchungshaft anordnete. Nach bisherigen Erkenntnissen war der Mann in der Tatnacht in Begleitung einer weiteren männlichen Person. Die Ermittlungen zu diesem Begleiter dauern noch an, auch in Bezug auf eine eventuelle Tatbeteiligung, schreibt die zuständige Polizei abschließend. (nr)

