Vom Besitzer allein gelassen: Ausgehungerte Katze steckt im Fenster fest

Eine Anwohnerin informiert die Polizei über das laut schreiende Tier, das in einem Mehrfamilienhaus in Schrobenhausen von ihren Versorgern allein gelassen worden war.

In Schrobenhausen musste am Samstagabend die Feuerwehr ausrücken und eine Wohnung öffnen, weil eine Katze in einer misslichen Lage steckte und der Besitzer nicht zuhause war.

Nach Angaben der Polizei hatte eine Schrobenhausenerin die Polizei gerufen, weil sie gesehen hatte, dass in einem Mehrfamilienhaus eine Katze in einem gekippten Fenster feststeckte. Wie sich herausstellte, hält sich der Bewohner derzeit in Bosnien auf. Eigentlich sollte sich in dieser Zeit dessen Bruder um das Tier kümmern. Doch wie die Polizei bei einem Telefonat mit dem Besitzer herausfand, war nun auch sein Bruder nach Bosnien gekommen, ohne die Versorgung des Tieres zu gewährleisten.

Feuerwehr öffnet Wohnung in Schrobenhausen, Katze kommt ins Tierheim Neuburg

Die Wohnung wurde deshalb von der Feuerwehr Schrobenhausen geöffnet. Dort stellte die Polizei fest, dass die Katze keine Möglichkeit hatte, an Futter und Wasser zu gelangen. Die beiden Näpfe waren bereits leer. Aus diesem Grund hatte das Tier versucht, ins Freie zu gelangen – und war dabei in einem gekippten Fenster stecken geblieben.

Das erschöpfte und ausgehungerte Tier wurde einem Mitarbeiter des Tierheims Neuburg übergeben. Die Wohnung wurde wieder verschlossen.

Auf dem 24-jährigen Wohnungsinhaber kommt eine Anzeige nach dem Tierschutzgesetz zu. Mit hoher Wahrscheinlichkeit muss der junge Mann die Kosten des Einsatzes begleichen. (nr)