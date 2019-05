00:32 Uhr

Schrobenhausen feiert den Spargel

Viel Programm am 18. Mai in der Schrobenhausener Innenstadt

Die Spargelzeit läuft auf Hochtouren und wird in Schrobenhausen gefeiert. Am Samstag, 18. Mai, findet von 13 bis 18.30 Uhr das traditionelle Spargelfest mitten in der Altstadt statt. Die Eröffnung übernimmt Prominenz aus Kommunalpolitik und Wirtschaft, begleitet wird dies von der Schrobenhausener Musikschule und Moderator Klaus Benz.

Neben dem Spargelanstich am Bifang und dem Schälwettbewerb werden vor Ort Schmankerl sowie natürlich Schrobenhausener Spargel zum Verkauf angeboten. Die Ernährungsfachfrau Stilla Schrammel wird nicht nur eine Spargelcremesuppe anbieten, sondern auch ein Spargel Panna cotta auf Erdbeer-Carpaccio. Beide Rezepte können nachgekocht und mitgenommen werden. Auch königliche Hoheiten werden erwartet, neben der Schrobenhausener Spargelkönigin Lena II. werden Spargelprinzessin Anna aus der Partnerstadt Schwetzingen kommen sowie die Kartoffelkönigin und die Fränkische Weinkönigin. Um 14 Uhr können die Besucher Autogramme der Damen ergattern. Anschließend darf der Ehrengast begrüßt werden: Die Schauspielerin Senta Auth spielt die Bürgermeisterin Veronika Brunner in der beliebten BR-Serie „Dahoam is Dahoam“. Ein Interview sowie ebenfalls eine Autogrammstunde sind geplant.

Ein überdachter Biergarten lädt Besucher zum Verweilen ein und neben Bier und alkoholfreien Getränken gibt es fränkischen Wein vom Weingut Emmerich. Ein Spargelquiz überprüft das Wissen der Besucher und wird mit einer Preisverlosung gekürt. Neben den Attraktionen vor Ort öffnet an diesem Tag kostenfrei auch das Europäische Spargelmuseum, Am Hofgraben 1a, zwischen 10 und 17 Uhr. Auch alle weiteren Museen sind geöffnet und ermöglichen einen ermäßigten Eintritt zu allen Ausstellungen. Die Bildergalerie zum Thema Spargel von Mary Leistle ist im Griesers Hotel zur Post ausgestellt und kann dort nur noch an diesem Tag besichtigt werden. (nr)

