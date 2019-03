vor 22 Min.

Schüler gehen in Ingolstadt auf die Straße

Die ganze Region beteiligt sich an der heutigen Demo

Im Zuge der Fridays-For-Future-Bewegung wird es heute einen weltweiten Schul- und Unistreik geben. Auch in Ingolstadt wird an diesem Tag demonstriert. Das Besondere: Die ganze Region 10 – also neben Ingolstadt auch Eichstätt, Neuburg, Schrobenhausen und Pfaffenhofen – ist beteiligt und unterstützt die Demonstration. Darüber hinaus wird die Aktion von der Bund Naturschutz Jugendgruppe Ingolstadt mitorganisiert.

Beginn des Streiks ist um 13 Uhr am Theaterplatz Ingolstadt. Dort wird es Musik, Kundgebungen und ein buntes Bühnenprogramm geben. Damit auch Schüler aus den umliegenden Städten problemlos teilnehmen können, beginnt der Demonstrationszug um 14.30 Uhr am Theaterplatz. Die Schüler werden hauptsächlich durch die Innenstadt und über die Westliche Ringstraße ziehen und dabei an der Museumsbuche bei der THI vorbeikommen, bis der Demonstrationszug mit einer Abschlusskundgabe am Rathausplatz endet. (Die genaue Route finden Interessierte im Internet unter https://v.bayern.de/Rr9W2).

Die Schüler gehen nicht nur für eine konsequentere Klimapolitik weltweit und für wesentlich stärkere Ambitionen Deutschlands hinsichtlich der Klimaziele auf die Straße, heißt es in einer Pressemitteilung der Bund Naturschutz Jugendgruppe Ingolstadt . Besonders auf lokaler Ebene soll in der „Autostadt“ Ingolstadt stärker in den ÖPNV und Fahrradwege investiert werden, was durch das Einbeziehen der viel befahrenen Westlichen Ringstraße in die Marschroute verdeutlicht werden soll. Aber auch der soziale und kulturelle Aspekt der Nachhaltigkeit soll unterstützt werden, heißt es in der Mitteilung weiter. „So setzen wir uns für einen schnellen und umweltverträglichen Neubau der Kammerspiele Ingolstadt und eine Förderung der Innenstadt für nachhaltig agierende Geschäfte ein und lehnen Massenanbieter, wie Primark, H&M oder C&A, die wesentlich zur Zerstörung der Umwelt und des sozialen Friedens beitragen, vehement ab.“

Wegen der Demonstration wird es heute in Ingolstadt voraussichtlich im Zeitraum zwischen 14 und 15.30 Uhr zu Verkehrsbehinderungen auf der Westlichen Ringstraße (zwischen der Friedhofstraße und der Von-der-Tann-Straße) sowie im Innenstadtbereich kommen. (nr)

