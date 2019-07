00:34 Uhr

Schüler lernen Leben retten

Ärzte bieten Wiederbelebungstraining für Klassen an

Viele Menschen mit einem Herz-Kreislauf-Stillstand könnten überleben, wenn bei ihnen sofort mit einer Wiederbelebung begonnen wird. Davon sind Ärzte überzeugt. Und hier setzt auch die internationale „Kids save lives“-Aktion an. Dabei werden gezielt Schüler mit Reanimationsmaßnahmen vertraut gemacht. Die Klinik für Anästhesie und Intensivmedizin des Klinikums initiiert die Aktion in der Region. „Kinder haben viel weniger Berührungsängste als Erwachsene – auch und vor allem in Notfallsituationen“, heißt es in einer Mitteilung des Klinikums. Kinder würden einfach loslegen, wenn sie entsprechend geschult sind. „Und das ist im Falle eines Herzstillstands das einzig Richtige, um Leben zu retten“, weiß Kirsten Stöckle, Fachärztin an der Klinik für Anästhesie und Intensivmedizin im Klinikum. Die Aktion hat es sich zur Aufgabe gemacht, Schüler ab der 7. Klasse in der Herzdruckmassage zu schulen, so dass sie die Techniken überall sicher anwenden können und – im Idealfall – auch an Familienmitglieder und Freunde weitergeben. Kirsten Stöckle berichtet von Studiendaten aus Dänemark, die belegen, dass seit der Einführung des Wiederbelebungsunterrichts dort in Schulen und diverser Werbekampagnen die Quote der Laienreanimation von 20 auf 45 Prozent innerhalb von zehn Jahren gestiegen ist. (nr)

Schulen, die Interesse an einer Reanimationsschulung haben oder Informationen benötigen, können sich per Mai an reatraining@klinikum-ingolstadt.de wenden.

