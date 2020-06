11:18 Uhr

Schüsse in Internetcafé: Verdächtiger unter Mordverdacht

Zum Zeitpunkt der Tat befanden sich noch weitere Gäste in dem Café in Ingolstadt. Laut Polizei bestand für diese aber keine unmittelbare Gefahr.

Zeugen melden Schüsse aus dem Lokal in Ingolstadt, der mutmaßliche Täter lässt sich widerstandslos festnehmen. Er sitzt nun wegen Mordverdachts in Untersuchungshaft.

Es ist spät abends, gegen 21.15 Uhr, als die Schüsse fallen, in einem Internetcafé in der Ettinger Straße in Ingolstadt. Ein Mann, 50 Jahre alt, stirbt. Nun ermittelt die Polizei wegen Mordes.

Tödliche Schüsse in Internetcafé: Tatverdächtig ist ein Mann aus dem Kreis Eichstätt

Als mutmaßlicher Täter gilt ein 37-Jähriger aus dem Landkreis Eichstätt. Die Polizei nahm den Mann in unmittelbarer Nähe des Lokals fest, er wehrte sich nicht. Schon am Samstag wurde er dem Amtsrichter vorgeführt, der Haftbefehl gegen den Mann erließ. Seitdem sitzt der 37-Jährige in Untersuchungshaft, berichten die Beamten. Das Opfer erlag noch vor Ort, im besagten Internetcafé in Ingolstadt seinen schweren Verletzungen. Es hinterlässt Familie. Am Samstag führten Rechtsmediziner eine Obduktion durch.

Das Motiv der Tat wird nach aktuellem Stand „im persönlichen Bereich“ vermutet, heißt es. Mutmaßlicher Angreifer und das 50 Jahre alte Opfer sollen sich gekannt haben. Dem Vernehmen nach war ein Streit zwischen den Männern der Auslöser dieses dramatisch endenden Abends. Der 37-Jährige soll die Waffe demnach gezielt abgeschossen haben. Mehr aber lasse sich zum jetzigen Zeitpunkt nicht sagen.

Am Montag bekräftigt Oberstaatsanwältin Andrea Grape von der Staatsanwaltschaft Ingolstadt die bisherigen Erkenntnisse der Polizei. Man gehe davon aus, dass die Tat einen persönlichen Hintergrund habe, sagt sie. „Die Ermittlungen stehen aber noch ganz am Anfang.“ Genaueres zu den Umständen wisse man deshalb nicht.

Zum Zeitpunkt der Tat befanden sich noch weitere Gäste in dem Café. Laut Angaben der Polizei bestand für diese aber keine unmittelbare Gefahr. (nr)

