10:24 Uhr

Schulanfang: Diese Neuerungen gibt es in Neuburg-Schrobenhausen

Plus Trotz der Corona-Pandemie können auch im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen wieder alle Kinder Präsenzunterricht bekommen. Was hat sich an den Grund- und Mittelschulen der Region indes verändert?

Hach, wie war das noch, als man das erste Mal in den Unterricht stolzierte. Den Ranzen auf dem Rücken, die Schultüte in den Händen, die Freunde an der Seite. Mit diesem Gefühl werden auch am 8. September, dem Tag des neuen Schuljahrs, wieder mehr als 870 Erstklässler durch die Grundschulhallen im Landkreis spazieren. Corona zum Trotz.

Schulbeginn in Neuburg-Schrobenhausen: Schulamt hat viel investiert

Um den Unterrichtsbeginn so normal wie möglich zu gestalten, hat das örtliche Schulamt ausgiebig und lange gearbeitet. Denn 2020 galt es nicht nur, Stunden- und Raumpläne aufzustellen – eine Arbeit, die sowieso mühsam ist. Wegen der Pandemie müssen zusätzlich Hygienepläne beachtet und vor allem Lehrkräfte ersetzt werden, die nicht unterrichten dürfen oder können. Ein aufwendiger Verwaltungsakt – zumal 26 Grund- und Mittelschulen in der Region versorgt werden müssen.

An diesen Einrichtungen werden nun 5053 Kinder und Jugendliche unterrichtet. Vergangenes Jahr waren es mit 5056 nur wenige mehr. Grundsätzlich sei die Zahl stabil, sagt Schulamtsdirektorin Ilse Stork. Während die Zahl der Mittelschüler leicht zurückgeht, gebe es in der Grundschule eine Tendenz nach oben: „Da wachsen wir“, bekräftigt die Schulamtsleiterin. 2020/2021 bewegen sich demnach 3640 Grundschüler durch die Korridore, demgegenüber sind es in den Mittelschulen 1413 Kinder und Jugendliche. Die Klassenstärke schwankt dabei zwischen Werten von 20 bis 22 Schülern.

Wie sie alle in den Klassen und Schulgebäuden vor Infektionen mit Sars-CoV-2 zu schützen sind, hat das Kultusministerium in einem 30-seitigen Schreiben festgelegt. Wo es möglich ist, sollen Abstände von 1,5 Metern eingehalten werden. Hände sollen gut und häufig gewaschen werden. Außerdem gelte es, regelmäßig zu lüften, damit die Luft ausgetauscht wird und sich etwaige Viren nicht anreichern können. Alle Schülerinnen und Schüler von der fünften Klasse an müssen in den ersten beiden Schulwochen im Unterricht eine Maske tragen. Das soll verhindern, dass Reiserückkehrer Erreger verbreiten. Grundschüler sind von der Maskenpflicht im Unterricht befreit. Auf allen Wegen im Schulhaus ist die Mund-Nasen-Bedeckung für alle vorgeschrieben, auch für Eltern, Hausmeister und so weiter. Lehrerinnen und Lehrer sollen mit gutem Beispiel vorangehen.

Schulamt Neuburg-Schrobenhausen: 58 neue Lehrkräfte im Landkreis

Das betrifft in diesem Jahr auch 58 neue Lehrkräfte im Landkreis. Insgesamt, sagt Ilse Stork, könnten die Schulen mit dem entsprechenden Lehrerstundenbudget versorgt werden. Doch sei man „auf Kante genäht“, bilanziert sie. Für die mobile Reserve stehen im Kreis rund 35 Grund- und Mittelschullehrer zur Verfügung. Kollegen also, die einspringen, sollte jemand aus irgendwelchen Gründen ausfallen. Zu diesen Ausfällen zählen auch Lehrer, die einer Risikogruppe angehören wie schwangere Lehrerinnen. Sie dürfen keinen Präsenzunterricht halten, um sich und das ungeborene Kind nicht durch eine Covid-19-Erkrankung zu gefährden. Ilse Stork zufolge handelt es sich in Neuburg-Schrobenhausen um 15 Lehrkräfte – schwangere Lehrerinnen inbegriffen – die in diese Risiko-Kategorie fallen.

Erich Kraus unterstützt seit 1. September Schulamtsdirektorin Ilse Stork als Schulrat. Bild: Elisa Glöckner

Veränderungen hat es ebenfalls in den Direktoraten gegeben. Karin Wunderlich etwa ist neue Schulleiterin an der Grundschule Oberhausen. Nikola Tank ist ab sofort Konrektorin an der Freiherr-von-Hertling-Grund- und Mittelschule in Karlskron. An der Grundschule Mühlried ist Silke Renger neue Konrektorin, René Volbert ist Konrektor an der Michael-Sommer-Mittelschule in Schrobenhausen. An die Maurus-Gerle-Grund- und Mittelschule nach Karlshuld hat Lars Springwald als Konrektor gewechselt.

Und auch in den Schulamtsreihen gibt es von nun an ein neues Gesicht: Erich Kraus, 49, ergänzt seit 1. September das Team als Schulrat. Die Aufgaben der ausgeschriebenen Stelle hätten ihn schon länger gereizt, erzählt der dreifache Vater, der zuvor Rektor an der Mittelschule Eichstätt-Schottenau war. Im Schulamt fühlt sich Erich Kraus wohl: „Es gefällt mir hier in jeder Hinsicht gut“, sagt er. Deshalb habe er vor, länger zu bleiben. Er lacht. Erich Kraus folgt auf Klaus Sterner, der die Stadt Neuburg und die Stelle des Schulrats 2019 aus privaten Gründen verlassen hatte.

