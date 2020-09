vor 53 Min.

Schulende macht sich bemerkbar

Arbeitslosenquote steigt auf 2,9 Prozent

Im August lag die Zahl der beschäftigungssuchenden Menschen im Bezirk der Agentur für Arbeit Ingolstadt erstmals seit 2010 wieder über 9000. Der aktuelle Anstieg um 467 – ein Anteil von 354 entfällt auf junge Menschen unter 25 Jahren – ist für den zu Ende gegangenen Ferienmonat August allerdings nicht überraschend: Dies ist vor allem durch beendete Schul- und Ausbildungsverhältnisse und zahlreiche Betriebsferien bedingt und dürfte sich im September größtenteils wieder relativieren. Gegenüber dem Vorjahr fällt die Zunahme sogar etwas geringer aus, fasst Johannes Kolb, Vorsitzender der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Ingolstadt, die Entwicklung für August zusammen.

Zwar hält sich die Zahl der Betriebe, die neu Kurzarbeit anzeigen, in Grenzen, dies darf aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass nach wie vor sehr viele Beschäftigte Kurzarbeitergeld beziehen. Insgesamt 4938 Betriebe haben seit dem Lockdown im März Kurzarbeit bei der Agentur für Arbeit Ingolstadt angezeigt. Allerdings kamen im August mit 42 Anzeigen weit weniger hinzu, als in den Monaten davor.

Aufmerksam betrachtet der Agenturchef zu Beginn des neuen Ausbildungsjahres die Entwicklung auf dem Lehrstellenmarkt: Wie auch in den letzten Jahren sind zum Ausbildungsstart noch eine ganze Reihe von Ausbildungsplätzen unbesetzt. Dem gegenüber stehen rund 400 noch nicht fündig gewordene Bewerber.

Auch wenn im August wieder etwas mehr offene Stellen eingingen, liegt deren Zahl weiterhin deutlich unter dem Vorjahresniveau. Waren im August 2019 noch rund 4700 Arbeitsplätze zur Besetzung gemeldet, sind es aktuell lediglich 3280.

Der Arbeitsmarkt in Neuburg-Schrobenhausen spürt im zu Ende gegangenen Monat neben der COVID-19-Krise auch die saisonale Belastung durch Schuljahres- und Ausbildungsende. 1681 Personen und damit 116 mehr als im Vormonat waren zum Zahltag im August arbeitslos gemeldet. Im Vergleich zum Vorjahr stieg die Zahl der arbeitslosen Landkreisbürger um 502. Die Arbeitslosenquote erhöhte sich auf 2,9 Prozent (Vormonat: 2,7 Prozent, Vorjahr 2,1 Prozent). Der Bestand an vakanten Stellen beträgt 553, was gegenüber dem Vormonat einen geringen Rückgang um sechs, gegenüber dem Vorjahr von 319 bedeutet. (nr)

