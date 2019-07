vor 21 Min.

Schulkonzert: Von a cappella bis Queen

Die Maria-Ward-Realschule überzeugte musikalisch auch heuer wieder mit Band, Chor und Orchester. Die Musikerinnen boten ein abwechslungsreiches Programm.

Von Laura Freilinger

Der Schulleiter der Maria-Ward-Realschule, Heribert Kaiser, war von dem traditionellen Abschlusskonzert begeistert: „Es ist die schönste Schulveranstaltung im ganzen Jahr, die Stimmung ist aufgrund des endenden Schuljahres sehr gelöst.“ Schülerinnen aus allen Jahrgangsstufen boten ein musikalisches Programm aus Country, Pop und Kinderliedern. „Habt einfach Spaß dabei“, riet der Lehrer Fabian Mnich den Mitgliedern seiner Schulband kurz vor dem Auftritt. Sie eröffneten das Konzert mit dem Lied „Freeze you out“ von Sia. Zu dem Liebeslied passend führten sie den aus den späten 1960er stammenden Song „Killing me softly“ von Fugees auf. In der Soulversion bewies unter anderem Valentina Mödl durch ihren Gesang wahres Talent. Besonders aufgeregt war auch Marie Weinand, die nicht nur als E-Gitarristin, sondern auch als Solosängerin ihr Publikum in den Bann zog. Mit dem Hit „Hero“ von Mariah Carey, das die Individualität eines jeden Menschen thematisiert, rundete die Band ihren Auftritt ab.

Einen bedeutenden Beitrag zum Konzert lieferte auch das Schulorchester unter Leitung von Fabian Mnich. Bild: Laura Freilinger

In den vorigen Tagen bereiteten sich alle Mitwirkenden des Konzerts auf den Probentagen in Waldmünchen vor. Lehrerin Nicole Müller übte dort mit ihrem Jugendchor das erste vierstimmige A-cappella-Lied ein, an das sich die Gruppe jeweils herangewagt hatte. Nachdem der Jugendchor das Titellied ihres Lieblingsfilms „How far I´ll go“ von Alessia Cara performten, stieg die Aufregung vor den ersten Takten des A-cappella-Songs. „Falls schiefe Töne dabei sind, dann als Beweis, dass wir wirklich nur ein Jugendchor sind“, scherzten die Moderatorinnen Luisa Peschke und Tamara Hanne. Doch die Zweifel waren unbegründet: Sie meisterten die Herausforderung und sangen umso erleichterter ihre letzten beiden Lieder „Riptide“ von Vance Joy und den Klassiker „California Dreaming“ von The Mamas and the Papas. „An den Probetagen hatte uns die Harmonie des Liedes so überzeugt, dass wir nicht mehr aufhören konnten, es zu singen“, erzählten die Moderatorinnen.

Maria-Ward-Schulkonzert: Orchester als klanglicher Höhepunkt

Als klanglicher Höhepunkt des Konzerts folgte das Orchester, welches durch die Gastschüler Stefanie Wolff, Sophie Bausch, Marie Pichler und Susanna Ruf unterstützt wurde. Sie überraschten das Publikum mit den ersten Takten des Countdown Marsches, den sie durch ein Herunterzählen einleiteten. An diese erfrischende Abwechslung bei den hohen Temperaturen im Kongregationssaal schlossen sie „Seven Nation Army“ von The White Stripes an. Die Absolventinnen spielten außerdem ein Solo in „Das kann uns keiner nehmen“ von Revolverheld und wurden dabei von Fabian Mnich begleitet. Mit „Benjamin Langstrumpf und die starken Männer“, in denen Fabian Mnich Orchesterversionen von Kinderserien wie Benjamin Blümchen, Heidi, Pumuckl und Bibi und Tina zusammenstellte, beendeten sie ihren Auftritt.

Für das gemeinsame Schlussstück „The show must go on“ von Queen ernteten alle Mitwirkenden tosenden Applaus und stehende Ovationen.

Am Ende des Konzerts bedankten sich die Schülerinnen herzlich mit großen Geschenkkörben bei ihren Lehrkräften. „Ich werde euch wirklich sehr vermissen“, gesteht Mnich den Schulabgängern.

