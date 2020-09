Schulstart ohne Zwischenfälle

Die Schüler des Landkreises Neuburg-Schrobenhausen kamen mit Maske ins Klassenzimmer. Doch lieber lässt man Vorsicht walten, als dass der Unterricht wieder aus der Distanz funktionieren muss.

Na, also! Der außergewöhnliche Schulstart ist ohne nennenswerte Zwischenfälle geglückt. Eltern, Schüler und natürlich die Lehrkräfte hielten sich an die Vorgaben der Bayerischen Staatsregierung. Gut so.

Masken in Klassenzimmern: Ein ungewöhnlicher Start ins Neuburger Schuljahr

Natürlich ist es nicht angenehm, wenn die Lehrkräfte und die Schüler ab der 5. Klasse Masken tragen und sich in den Klassenzimmern und im Schulhaus an die Hygieneschutzmaßnahmen halten müssen. Doch lieber lässt man Vorsicht walten, als dass der Unterricht wieder aus den Klassenzimmern verbannt werden muss.

Läuft es an den Schulen zwei Wochen lang nach Plan, haben die Schüler – anders als ihre Lehrer – ohnehin gute Chancen, dass sie wieder ohne Mundschutz in die Schule dürfen. Die Lehrkräfte, auch an den Grundschulen, brauchen da ein längeres Durchhaltevermögen – vor allem zu ihrem eigenen Schutz.

