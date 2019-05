Schutz für E-Scooter-Fahrer

Die Bundesregierung will E-Scooter erlauben, nur nicht auf dem Gehweg. Um die Fahrer zu schützen, muss in neue Wege investiert werden.

So richtig es war, dass Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer entschieden hat, die E-Scooter erst gar nicht auf Gehsteigen zuzulassen – um insbesondere Fußgänger zu schützen – so wichtig ist es, dass die Rollerfahrer nun ihrerseits nicht unter die Räder kommen.

Es bleibt abzuwarten, wie groß das Interesse der Bevölkerung in Neuburg an den elektrischen Stehrollern sein wird. Schließlich ist die Stadt nicht vergleichbar mit Metropolen wie Wien, wo bereits mehrere Verleiher den Markt bedienen, oder München, wo bereits ein Unternehmen in den Startlöchern steht.

E-Scooter-Fahrer müssen sicher ans Ziel kommen

Dennoch muss gewährleistet werden, dass auch die Nutzer dieser Art von Mobilität sicher von A nach B kommen, egal ob sie die Roller leihen oder besitzen. Die Zeiten, in denen Städte vorwiegend für den Autoverkehr geplant und gebaut wurden, sind vorbei.

Umso wichtiger ist es, die Weichen für die Zukunft zu stellen. Bereits heute legen die Deutschen in einigen Städten mehr als ein Drittel ihrer Wege mit dem Rad zurück, in den Niederlanden sind es noch mehr. E-Scooter sind nur ein weiterer Baustein einer sich abzeichnenden Mobilitätswende. Für die braucht es eine entsprechende Infrastruktur. Sie muss gewährleisten, dass alle Verkehrsteilnehmer, ob Fußgänger, Auto-, Rad- oder Rollerfahrer sicher ans Ziel kommen. Und dafür braucht es neue Wege.

Lesen Sie dazu den Artikel "Rollen in Neuburg bald reihenweise E-Scooter?" von Marcel Rother.

Themen Folgen