Schutz vor Corona in Neuburg: Die (Neu)-Entdeckung der FFP2-Masken

Plus Die sogenannten FFP2-Masken bieten Schutz vor Ansteckung – und zwar für einen selbst, aber auch für andere. Quarantäne kann Trägern so erspart bleiben. Was sagt man in Neuburg und Region dazu?

Von Gloria Geissler

Wer eine FFP2-Maske ohne Ventil trägt, hat gute Chancen mit einem blauen Auge davon zukommen – was die Ansteckung mit dem Coronavirus wie auch eine Quarantäne angeht. Denn filtrierende Halbmasken der Klasse FFP2 (in etwa identisch mit der Klasse KN95) haben bei Partikeln eine Filterwirksamkeit von mindestens 94 Prozent, wenn sie nach der Europäischen Norm EN149:2001a geprüft worden sind. Was kryptisch klingt, bedeutet nichts anderes, als dass die FFP2-Masken sehr sicher sind – und zwar für den Träger wie auch für sein Gegenüber. Deswegen kann Personen, die eine FFP2-Maske trugen, während sie mit einem Corona-Infizierten Kontakt hatten, die Quarantäne erspart bleiben.

FFP2-Masken: Absolution vom bayerischen Gesundheitsministerium gibt es nicht

Eine pauschale Absolution vom bayerischen Gesundheitsministerium gibt es freilich nicht. Es handle sich nach wie vor um eine „Einzelfallentscheidung“ des örtlichen Gesundheitsamtes, bei der unterschiedliche Kriterien berücksichtigt werden müssen, teilte ein Sprecher des Ministeriums mit. So muss die Maske über die gesamte Dauer des Kontakts ordnungsgemäß getragen worden sein, Abstände müssen gewahrt, die Räumlichkeiten ausreichend groß und regelmäßig durchlüftet worden sein, heißt es aus dem Gesundheitsamt Neuburg-Schrobenhausen. Man werde bei der Kontaktpersonenermittlung und -befragung immer den Einzelfall betrachten und genau nachprüfen, wie die Konstellationen vor Ort waren.

Doch eines ist klar: Die FFP2-Maske (allerdings nur die ohne Ventil) ist aktuell einer der besten Schutzmechanismen, die die Welt gegen das Coronavirus hat. Im Gegensatz zu den üblichen Alltagsmasken stammen die „Filtering Face Piece“-Masken“, kurz FFP, aus dem Arbeitsschutz und werden in erster Linie von medizinischem Personal, aber auch von Arbeitern, die zum Beispiel mit Feinstaub oder Rauch zu tun haben, getragen.

Das Foto zeigt Schutzmasken (von vorne) der Kategorie FFP3, FFP2 und FFP1. Bild: Julian Leitenstorfer (Symbolfoto)

Allein das Tragen einer FFP2-Maske schützt nicht per se vor einer Quarantäne, aber die Wahrscheinlichkeit, nicht in Quarantäne zu müssen, ist durchaus gegeben. Diesen Vorteil nutzen immer mehr Organisationen aus. Beim Neuburger BRK zum Beispiel hat vor gut drei Wochen ein Erste-Hilfe-Kurs stattgefunden, an dem – wie sich später herausstellte – ein Infizierter teilgenommen hatte.

Erste-Hilfe-Kurs beim Neuburger BRK: Ausbilderin hatte FFP2-Maske getragen

Da die Ausbilderin aber nachweislich eine FFP2-Maske getragen hatte und auch sonst alle Hygienevorgaben eingehalten worden sind, wurde sie vom Gesundheitsamt nicht in Quarantäne geschickt, wie BRK-Kreisvorsitzender Robert Augustin berichtet: „Daraus haben wir abgeleitet, dass künftig alle Ausbilder und Dozenten FFP2-Masken tragen sollen.“

Selbstverständlich habe die betroffene Ausbilderin einen Corona-Test gemacht, um sich nicht in falscher Sicherheit zu wiegen. Er sei negativ gewesen. Auch Augustin selbst zieht seither zu seinen Außenterminen, bei denen er mit anderen Menschen in Kontakt kommt, eine FFP2-Maske auf. „Um mich nicht zu infizieren, aber auch um nicht Gefahr zu laufen, zwei Wochen daheim bleiben zu müssen“, wie er erklärt.

Neuburgs Oberbürgermeister Bernhard Gmehling hat ebenfalls reagiert und seine Stadtratskollegen und Verwaltungsmitarbeiter zum Tragen einer FFP2-Maske ohne Ventil bei Stadtrats- und Ausschusssitzungen aufgerufen, denn: „Wenn der Mindestabstand von 1,5 Metern eingehalten wird und während der Veranstaltung FFP2-Masken getragen werden, gibt es keine Veranlassung, jemanden 14 Tage in Quarantäne zu versetzen, sofern von der Veranstaltung im Nachgang eine Covid-positive Person als Teilnehmer bekannt wird“, heißt es in einer Pressemitteilung. Dr. Johannes Donhauser, Leiter des Neuburger Gesundheitsamtes, habe dieses Vorgehen befürwortet, berichtet Gmehling.

Der Oberbürgermeister ist ein gebranntes Kind. Er musste eine zehntägige Quarantäne absitzen, weil auf der Einweihung des neuen Parkdecks am Hallenbad und in der anschließenden Sitzung des Partnerschaftsausschusses eine infizierte Stadtratskollegin dabei war: „Wir trugen alle Masken, aber eben nur die sogenannten Alltagsmasken.“

Corona in Neuburg: Zu Beginn der Pandemie waren die FFP2-Masken Mangelware

Es stellt sich die Frage, warum die „Trumpfkarte FFP2-Maske“ nicht öfter ausgespielt wird. Zu Beginn der Pandemie im Frühjahr waren die FFP2-Masken Mangelware. Die ganze Welt besorgte sich Schutzausrüstung. Doch inzwischen hat sich der Markt beruhigt, wie Frank Hermann sagt. Er muss es wissen, denn sein Allgäuer Unternehmen „Konrad International“ vertreibt Schutzmasken. 15 Millionen FFP2-Masken hat er in diesem Jahr schon aus China geliefert bekommen, dazu 30 Millionen OP-Masken.

Eigentlich produziert das Unternehmen Fleecestoffe in China, sein Kerngeschäft sind biologisch-abbaubare Verpackungen, wie Hermann erklärt. Dementsprechend lag die Umrüstung auf Filterstoffe, die in der Mitte der Masken als Filter fungieren, nahe. Der Nachschub sei gesichert, so Hermann. Das bestätigt auch das bayerische Gesundheitsministerium. Allein im Neuburger Lager der Firma WBLT lagern derzeit rund 550.000 OP-Masken und um die 10.000 FFP2-Masken.

Die Firma, die eigentlich ein Eventdienstleister ist und sich mit Messebau beschäftigt, hat sich zu Beginn der Pandemie Frank Hermann als Dienstleister angeboten. „Unser Hauptgeschäft lag brach“, berichtet Geschäftsführer Jochen Graf, deswegen sei man als Logistikpartner eingesprungen. WBLT hat dutzende Lastwagen zur Verfügung, mit denen die Masken in ganz Deutschland ausgeliefert werden, hauptsächlich zu Abnehmern im medizinischen Bereich. Aber auch im privaten Bereich erkennen immer mehr Menschen den Vorteil von FFP2-Masken, um sich zu schützen und um keine Gefahr für andere zu sein."

