00:33 Uhr

Schweinepest: Worauf aktuell zu achten ist

Von Lebensmitteln droht meiste Gefahr

Die afrikanische Schweinepest (ASP) war ein Thema in der gestrigen Pressekonferenz der Stadt Ingolstadt. Tierarzt Ruppert Ebner erzählte, dass der Virus sehr widerstandsfähig sei und Kälte ihm nichts ausmache. Die Seuche dehne sich langsamer Richtung Westen aus als gedacht und sei gleichzeitig nicht mehr so aggressiv. Das hat einen Nachteil: Die Tiere würden langsamer sterben und könnten den Virus dadurch länger übertragen. Er wies auch darauf hin, was vorbeugende Maßnahmen sind, um ein Einschleppen nach Deutschland zu verhindern.

Die hoch infektiöse Viruserkrankung grassiert seit 2007 in Russland. Sie führt bei den an ihr erkrankten Schweinen zum Tod. Für den Menschen ist dieses Virus nicht infektiös. Die Seuche grassiert inzwischen in den Baltischen Staaten, aber auch schon in Polen, der Slowakei und Rumänien. Die Krankheit wurde sowohl bei Wild- als auch bei Hausschweinen diagnostiziert.

Sollte die Krankheit auch in Deutschland auftreten, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt Ingolstadt, hätte dies für die heimische Landwirtschaft und die Schweineproduktion dramatische wirtschaftliche Folgen. Deshalb werde derzeit alles unternommen, um ein Vordringen der ASP nach Deutschland zu verhindern. Eine vorbeugende Maßnahme, um eine schnelle Verbreitung zu verhindern, sei es, den Wildschweinbestand möglichst niedrig zu halten. Aktuell gehe von den Wildschweinbeständen keine Gefahr für die landwirtschaftliche Schweinehaltung aus.

Die größte Gefahr einer Einschleppung gehe aber von Lebensmitteln (Fleisch und Wurstwaren) aus, die aus infiziertem Schweinefleisch hergestellt wurden und hier über Abfälle in die Nahrungskette von Schweinen gelangen. In diesen Wochen würden viele Saisonarbeiter aus Osteuropa in unserer Region erwartet. Alle Personen, die Kontakt zu diesen Saisonarbeitern haben, sollten diese eindringlich davor warnen, aus Schweinefleisch hergestellte Lebensmittel aus ihrer Heimat mit nach Deutschland zu bringen, rät Ebner.

Aber auch Fahrzeuge, Jagdtrophäen und Gerätschaften kämen als Träger für die Einschleppung des ASP-Virus in Frage, wobei das Einführen von Jagdtrophäen ohnehin verboten sei. (nr)