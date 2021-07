Mähdrescher brennt auf freiem Feld bei Pfaffenhofen: 100.000 Euro Schaden

Ein Mähdrescher hat bei Pfaffenhofen am Donnerstag Feuer gefangen. Dabei wurden keine Personen verletzt - allerdings brannte die Maschine in Teilen aus.

Vermutlich wegen eines technischen Defekts an der Hydraulik ist am Donnerstag ein Mähdrescher, der von einem 51-Jährigen aus Pfaffenhofen gesteuert wurde, auf freiem Feld in Brand geraten.

Polizei Pfaffenhofen meldet: Mähdrescher brannte in Teilen aus

Wie die Polizei berichtet, brachten die Feuerwehren aus Schweitenkirchen, Paunzhausen, Hettenshausen und Ilmmünster das Feuer zwar schnell unter Kontrolle. Sie konnten jedoch nicht verhindern, dass die Maschine in Teilen ausbrannte und so nach ersten Schätzungen ein Sachschaden in Höhe von etwa 100.000 Euro entstand. Personen wurden nicht verletzt, auch der Flurschaden am Feld ist laut Polizei sehr gering. (nr)