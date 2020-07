vor 44 Min.

Schwerer Motorradunfall bei Pfünz

Ein Motorradfahrer aus dem Kreis Eichstätt war in einer Kurve offenbar zu schnell unterwegs und ist gestürzt. Schwer verletzt kam der 40-Jährige mit einem Hubschrauber ins Krankenhaus.

Am Mittwoch gegen 12.15 Uhr war ein 40-Jähriger aus dem südlichen Landkreis Eichstätt mit seinem Motorrad im Pfünzer Tal (Kreisstraße EI8) von Pfünz her kommend in Richtung Tauberfelder Grund unterwegs. Im Verlauf einer langgezogenen Rechtskurve stürzte der Fahrer laut Polizei aufgrund überhöhter Geschwindigkeit auf die rechte Motorradseite.

Der Motorradfahrer wurde bei dem Unfall schwerstverletzt

Im Anschluss schleuderte der 40-Jährige 70 Meter über die Fahrbahn und weiter in den Straßengraben, wo er schwerstverletzt - aber nicht lebensbedrohlich verletzt - zum Liegen kam. Aufgrund der schweren Verletzungen musste er mit dem Rettungshubschrauber ins Klinikum Ingolstadt geflogen werden. Der Sachschaden liegt bei rund 4000 Euro. (nr)

Themen folgen