„Schwerer Schlag“: Was bedeuten die Corona-Beschlüsse für Neuburg?

Es steht das wichtige Vorweihnachtsgeschäft an. Doch inwieweit können Einzelhändler in Neuburg nach den neuerlichen Beschlüssen davon profitieren?

Plus Bund und Länder haben sich auf neue Corona-Regelungen geeinigt. Im Raum Neuburg sind die Reaktionen kritisch. Händler und Gastronomen stehen abermals vor schwierigen Zeiten.

Von Andreas Schopf

Sieben Stunden lang dauerten die Verhandlungen. Dann, am späten Mittwochabend, war klar, was Bund und Länder angesichts der Corona-Lage für die kommenden Wochen vorhaben. Die Entscheidungen waren zum Teil bereits vorher durchgedrungen. Trotzdem dürften viele den Beschlüssen mit Spannung entgegengesehen haben – auch im Kreis Neuburg-Schrobenhausen. Die Reaktionen von Betroffenen vor Ort sind kritisch.

Neuburg: Gastronomen wollen nicht für wenige Tage öffnen

Besonders betroffen sind, einmal mehr, die Gastronomen. Ihre Lokale müssen weiter geschlossen bleiben, mindestens bis zum 20. Dezember. Natürlich sei man enttäuscht, sagt Karl Deiml vom Neuburger Gasthof Neuwirt, Sprecher der Gastronomen im Kreis. Auch wenn es ein Zugeständnis der Regierung gibt: Theoretisch könnten Gastronomen über die Weihnachtstage vorübergehend ihre Betriebe öffnen. Die Frage ist, ob sie dies auch wollen. „Das wird nicht viel bringen“, sagt Deiml. Dass man für nur wenige Tage seinen Betrieb wieder hochfährt, um ihn anschließend voraussichtlich wieder komplett ruhen zu lassen, rechne sich in aller Regel nicht. Schließlich müsse man Waren bestellen. Angesichts der Umstände sei jedoch kein großer Umsatz zu erwarten. „Da macht man eher Miese. Das ist eine ganz schwierige Nummer“, betont Deiml.

Mehrere seiner Kollegen hätten ihm bereits gesagt, dass sie rund um Weihnachten nicht öffnen werden. Stattdessen würden sie sich weiterhin auf das gewohnte Mitnahmegeschäft fokussieren. „Das ist kalkulierbarer“, sagt Deiml. Er selbst hat in seinem Gasthof bereits Reservierungen für die Weihnachtszeit. Wie er damit umgeht, ist zum jetzigen Zeitpunkt unklar. „Ich weiß noch nicht, wie es weitergeht“, sagt Deiml.

Corona-Beschlüsse: Den Läden in Neuburg fehlt ein wichtiger Magnet

Auch wenn die Beschlüsse abzusehen waren: Für die Gastronomie seien sie ein „schwerer Schlag“, sagt Michael Regnet, Geschäftsführer des Stadtmarketings Neuburg. Auch er bezweifelt, dass viele von der Möglichkeit Gebrauch machen werden, zu den Weihnachtstagen den Betrieb kurzzeitig wieder zu öffnen. „Das wird jeder für sich prüfen und entscheiden müssen, ob das sinnvoll ist“, sagt Regnet. Die weiter geschlossenen Lokale haben nach seiner Aussage Auswirkungen auf den gesamten Einzelhandel. Es fehle ein wichtiger „Magnet“, der die Menschen in der Vorweihnachtszeit in die Stadt treibt. Das stärke den Online-Handel, der in den vergangenen Jahren ohnehin auf dem Vormarsch war. Heuer könnten Amazon und Co. weitere Anteile gewinnen, befürchtet Regnet.

Viele Menschen seien angesichts der Umstände ohnehin verunsichert. Dazu würde auch die Art und Weise beitragen, wie die neuerlichen Beschlüsse zustande kamen. Wieder gab es viele Diskussionen, wieder zogen sich die Verhandlungen über Stunden hin. Regnet sieht generell eine „Diskrepanz“ in den Regelungen. Zum einen ist es dem Einzelhandel möglich, weiter offen zu haben. Zum anderen kommuniziere die Politik den Menschen, dass man möglichst zuhause bleiben soll. „So etwas trägt zur Verunsicherung bei“, sagt Regnet.

Keine neue Regelung für kleinere Geschäfte

Kaum Veränderung wird in Neuburg die neue Regel bringen, wonach sich in Geschäften mit mehr als 800 Quadratmetern pro 20 Quadratmeter nur noch ein Kunde aufhalten darf. Laut Regnet betrifft dies in Neuburg nur das Modehaus Bullinger und den Media-Markt. Inwieweit Baumärkte ebenfalls darunterfallen, sei noch unklar, so Regnet. Für alle anderen Geschäfte, die kleiner als 800 Quadratmeter sind, bleibt die Regelung von zehn Quadratmetern pro Kunde bestehen.

Kommt nun eine Maskenpflicht in Neuburg?

Beschlossen wurde am Mittwoch ebenso eine erweiterte Maskenpflicht, die nun auch vor Geschäften und auf Parkplätzen gilt. Inwieweit sich dadurch etwas in Neuburg ändert, etwa durch eine Maskenpflicht in bestimmten Einkaufsstraßen, ist derzeit noch unklar. Vom zuständigen Landratsamt heißt es auf Anfrage am Donnerstagmittag, dass man zunächst die Pressekonferenz von Ministerpräsident Markus Söder am Nachmittag und die daraus folgenden Beschlüsse abwarte.

