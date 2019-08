09:50 Uhr

Schwerer Sturz nach Besuch des Barthelmarkts

23-Jähriger fährt nach dem Barthelmarkt-Besuch in Oberstimm mit dem Rad nach Hause. Dann kommt er mit dem Pedal zu nah an den Bordstein und schon ist es passiert.

Ein 23-Jähriger aus Baar-Ebenhausen erlitt am Montagnachmittag beim Sturz von seinem Rad schwerste Gesichtsverletzungen.

Nach Zeugenaussagen war der junge Mann nach dem Besuch des Barthelmarkts in Oberstimm auf dem Heimweg mit seinem Rad. Wie die Polizei mitteilt, kam er in der Auenstraße mit dem rechten Pedal seines Fahrrades zu nahe an den Bordstein, blieb damit hängen und stürzte vom Rad. Dabei schlug er so unglücklich mit dem Gesicht auf der Metallabdeckung eines Unterflurhydranten auf, dass er sehr schwere Verletzungen im Gesicht erlitt.

Ersthelfer betreuten den jungen Mann bis zum Eintreffen des Notarztes, der infolge der Verletzungen sofort einen Rettungshubschrauber nachforderte. Der Radfahrer wurde dann mit der DRF Luftrettung in das Uniklinikum nach Regensburg geflogen. (nr)

