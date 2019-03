vor 3 Min.

Schwerer Unfall auf der B300 bei Weichenried

Ein 60-Jähriger ist auf der B300 bei Weichenried frontal in einen entgegenkommenden Lastwagen gefahren. Er kam mit dem Hubschrauber ins Krankenhaus.

Schwerer Unfall am Montagnachmittag bei Weichenried: Ein 60-Jähriger ist auf der B300 in Richtung Schrobenhausen frontal in einen Lastwagen gefahren. Ein Rettungshubschrauber brachte den Mann ins Krankenhaus, Lebensgefahr kann nach Auskunft der Polizei nicht ausgeschlossen werden. Nach derzeitigen Ermittlungen war der Fahrer hinter zwei weiteren Autos in Richtung Schrobenhausen unterwegs. Als der erste Fahrer nach rechts abbiegen wollte und der Hintermann daraufhin abbremste, übersah das der 60-Jährige offenbar. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, wollte er noch nach links ausweichen, stieß bei diesem Manöver allerdings frontal mit dem entgegenkommenden Lastwagen zusammen. Am Unfallort waren zahlreiche Rettungskräfte und Feuerwehren im Einsatz. (nr)

