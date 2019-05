18:05 Uhr

Schwerer Unfall auf der B300 mit drei Verletzten

Eine Frau aus Ingolstadt gerät plötzlich auf die Gegenfahrbahn und knallt in ein entgegenkommendes Auto. War möglicherweise Alkohol im Spiel?

Auf der B300 zwischen Waidhofen und Hohenwart ist es Montagfrüh zu einem schweren Unfall gekommen, bei drei Personen verletzt wurden und bei dem möglicherweise Alkohol oder Drogen eine Rolle spielten. Laut Polizei geriet eine 39-jährige Ingolstädterin gegen 4.50 Uhr mit ihrem VW Bora aus noch ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort frontal mit einem entgegenkommenden VW Passat eines 59-jährigen Mannes aus Aichach. Im Anschluss knallte der Passat in einen Fiat Punto, der von einem 26-jährigen Schrobenhausener gelenkt wurde und der hinter der Ingolstädterin gefahren war. Die Kollisionen waren so heftig, dass an allen Fahrzeugen Totalschaden entstand, an allen drei Fahrzeugen wurde jeweils ein Rad weggerissen. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 20.000 Euro.

Weil einem Verkehrsteilnehmer schon vor dem Unfall aufgefallen war, dass die Unfallverursacherin unsicher unterwegs war, besteht der Verdacht, dass sie unter Alkohol- bzw. Drogenbeeinflussung stand. Infolgedessen wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Außerdem stellten die Polizisten fest, dass die an ihrem Fahrzeug angebrachten Kennzeichen nicht für den VW Bora ausgegeben sind. Die Ermittlungen zu weiteren Straftaten dauern noch an.

Die B300 war bis circa 6.30 Uhr teilweise komplett gesperrt, die Feuerwehren aus Waidhofen, Hohenwart und Schrobenhausen waren mit rund 45 Mann im Einsatz. (nr)

