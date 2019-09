09:05 Uhr

Schwerer Unfall im Tauberfelder Grund

Auf der B13 am Tauberfelder Grund hat es am frühen Montagmorgen einen schweren Unfall gegeben. Drei Personen wurden verletzt.

Auf der Kreuzung von Kreisstraße und B13 stoßen zwei Autos zusammen. Drei Personen werden zum Teil schwer verletzt. Die B13 ist in Richtung Ingolstadt inzwischen wieder für den Verkehr freigegeben.

Auf der B13 hat es im Tauberfelder Grund am Montagmorgen einen schweren Verkehrsunfall gegeben. Laut Polizei war gegen 4.50 Uh ein 60-Jähriger mit seinem 18-jährigen Sohn auf der Kreisstraße EI 8 von Tauberfeld kommend in Richtung B 13 unterwegs gewesen. An der B 13 wollte der 60-Jährige mit seinem Auto nach links in Richtung Eichstätt abbiegen, übersah aber den weiteren Angaben der Polizei zufolge den Wagen eines 57-jährigen Mannes der in Richtung Ingolstadt unterwegs war.

Es kam zum Zusammenstoß: Der Wagen des 57-jährigen prallte im Kreuzungsbereich mit seiner Front frontal gegen die linke Fahrzeugseite des anderen Autos.

60-Jähriger wird lebensgefährlich verletzt

Der 60-Jährige und sein Sohn wurden im Pkw eingeklemmt und mussten durch die Feuerwehr befreit werden. Der 60-Jährige erlitt durch den Zusammenstoß lebensgefährliche Verletzungen. Er wurde zur Behandlung in das Klinikum Ingolstadt gebracht.

Der 57-Jährige konnte seinen Wagen zwar selbstständig verlassen. Sowohl er als auch der 18-jährige Sohn des 60-Jährigen mussten aber verletzt in ein Krankenhaus gebracht werden.

Die Staatsanwaltschaft Ingolstadt hat ein Gutachten zum Hergang des Unfalls angeordnet. Die Freiwilligen Feuerwehren aus Adelschlag, Eitensheim, Buxheim und Tauberfeld waren mit etwa 30 Einsatzkräften vor Ort. Die B13 ist bis zum Abschluss der Arbeiten des Gutachters einseitig in Richtung Ingolstadt gesperrt. (nr)

