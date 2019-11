vor 18 Min.

Schwerer Unfall in Forstwiesen

Autofahrerin gerät auf die Gegenfahrbahn und prallt dort in einen entgegenkommenden Wagen. Das hat schlimme Folgen.

Am späten Samstagnachmittag hat es auf der Staatsstraße in Forstwiesen einen schweren Verkehrsunfall gegeben. Wie die Polizei mitteilte, kam eine 66-jährige Autofahrerin aus dem nördlichen Landkreis Pfaffenhofen aus noch ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn und stieß mit einem entgegenkommenden Auto zusammen, in dem zwei Männer aus dem Landkreis Pfaffenhofen im Alter von 32 und 43 Jahren saßen. Die Frau kam mit schweren, die beiden Insassen des anderen Fahrzeugs kamen mit leichten Verletzungen in Krankenhäuser.

Die Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf rund 25.000 Euro beziffert. Die Feuerwehr Manching war mit insgesamt elf Einsatzkräften zur Unterstützung vor Ort. Die Staatsstraße musste für etwa eine Stunde während der Verkehrsunfallaufnahme durch die Verkehrspolizeiinspektion Ingolstadt komplett gesperrt werden. Warum die Unfallverursacherin auf die Gegenfahrbahn geriet, ist jetzt Gegenstand der Ermittlungen. (nr)

