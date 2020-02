vor 42 Min.

Sebastian Bohren spielt im Festsaal

Zweites Abokonzert des GKO in Ingolstadt

Im zweiten Abokonzert am Donnerstag, 13. Februar, präsentiert das Georgische Kammerorchester (GKO) unter der Leitung von Olivier Tardy gemeinsam mit dem Schweizer Geiger Sebastian Bohren Sergei Prokofiews Violinsonate Nr. 1 op 80 in einem Arrangement für Streichorchester und Schlagzeug von Andrei Pushkarev. Umrahmt wird das Violinkonzert von Jean Sibelius Canzonetta und Valse triste aus „Kuolema“, Giovanni Battista Pergolesis Ouvertüre zu „L’Olimpiade“ und Igor Strawinskys „Pulcinella“-Suite. Die Konzerteinführung beginnt um 19.10 Uhr mit Annekatrin Hentschel. Die Generalprobe um 10 Uhr ist für Grundschulen geöffnet; die Anmeldung erfolgt über das Orchesterbüro.

Olivier Tardy studierte zunächst in seiner Geburtsstadt Clermont-Ferrand und am Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris. Nach dem Studium war er Mitglied der Orchester-Akademie der Berliner Philharmoniker. Er ist ein international gefragter Dirigent und vielseitiger Künstler. Er steht regelmäßig am Pult der Stuttgarter Philharmoniker, des Münchner Rundfunkorchesters und der Münchner Symphoniker.

Der Schweizer Geiger Sebastian Bohren studierte in Zürich, Luzern und München unter anderem bei Zakhar Bron, Igor Karsko, Ingolf Turban und Robert Zimansky. Weitere Einflüsse erhielt er von Ana Chumachenco und Hansheinz Schneeberger. Konzerte als Solist und Kammermusiker führen Sebastian Bohren etwa zum Luzerner Sinfonieorchester, Royal Liverpool Philharmonic Orchestra, Sinfonieorchester Basel, zur Staatskapelle St. Petersburg, zum Orchestra di Padova e del Veneto sowie zu den Zürcher- und Basler Kammerorchestern.Mehr Informationen dazu gibt es im Internet unter www.gko-in.de.

Am 15. März um 15 Uhr findet außerdem ein Familienkonzert im Alten Stadttheater Eichstätt statt: „Filmmelodien für kleine Ohren“ von Olivier Tardy (Leitung) und Ben (Moderation).

